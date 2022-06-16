https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795716188.html

Спасительный коридор: эвакуация жителей Северодонецка

Спасительный коридор: эвакуация жителей Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022

Спасительный коридор: эвакуация жителей Северодонецка

Жители Северодонецка покидают свои дома, спасаясь от ежедневных обстрелов и жизни в подвалах. Кадры эвакуации — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:35

2022-06-16T16:35

2022-06-16T16:35

фото

специальная военная операция на украине

северодонецк

лнр

ситуация в днр и лнр

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32f010e02c47d1d21114e7824aff5ccc.jpg

Жители Северодонецка покидают свои дома, спасаясь от ежедневных обстрелов и жизни в подвалах. Кадры эвакуации — в фотоленте Ria.ru.

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, северодонецк, лнр, ситуация в днр и лнр, народная милиция лнр