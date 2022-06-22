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"Свеча памяти" в День скорби

"Свеча памяти" в День скорби - РИА Новости, 22.06.2022

"Свеча памяти" в День скорби

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Каждый год в память о героях Великой Отечественной войны по всей стране и за рубежом проводят мемориальные... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:48

2022-06-22T12:48

2022-06-22T12:48

фото

день памяти и скорби

великая отечественная война (1941-1945)

история

волгоград

брест

москва

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В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Каждый год в память о героях Великой Отечественной войны по всей стране и за рубежом проводят мемориальные акции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.

волгоград

брест

москва

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