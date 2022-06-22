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"Свеча памяти" в День скорби - РИА Новости, 22.06.2022
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"Свеча памяти" в День скорби
"Свеча памяти" в День скорби - РИА Новости, 22.06.2022
"Свеча памяти" в День скорби
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Каждый год в память о героях Великой Отечественной войны по всей стране и за рубежом проводят мемориальные... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:48
2022-06-22T12:48
фото
день памяти и скорби
великая отечественная война (1941-1945)
история
волгоград
брест
москва
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В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Каждый год в память о героях Великой Отечественной войны по всей стране и за рубежом проводят мемориальные акции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.
волгоград
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фото, фото, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945), история, волгоград, брест, москва, саур-могила, днр
12:48 22.06.2022
 

"Свеча памяти" в День скорби

Читать ria.ru в
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Каждый год в память о героях Великой Отечественной войны по всей стране и за рубежом проводят мемориальные акции. Кадры из разных городов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На Крымской набережной в Москве в канун 22 июня стартовала акция "Линия памяти".

Участница акции Линия памяти на Крымской набережной в Москве
1 из 11

На Крымской набережной в Москве в канун 22 июня стартовала акция "Линия памяти".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В память о жертвах фашизма волонтеры зажгли 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны.

Акция Линия памяти на Крымской набережной в Москве
2 из 11

В память о жертвах фашизма волонтеры зажгли 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Акция "Свеча памяти" по традиции состоялась в Музее Победы. На фасаде здания создали грандиозную световую инсталляцию.

Участники акции Свеча памяти у Музея Победы в Москве
3 из 11

Акция "Свеча памяти" по традиции состоялась в Музее Победы. На фасаде здания создали грандиозную световую инсталляцию.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ровно в полночь участники акции в Музее Победы почтили память погибших минутой молчания, а затем от Огня памяти и славы зажгли 1418 свечей.

Свечи, зажженные участниками акции Свеча памяти у Музея Победы в Москве
4 из 11

Ровно в полночь участники акции в Музее Победы почтили память погибших минутой молчания, а затем от Огня памяти и славы зажгли 1418 свечей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Общественное движение "Донецкая Республика" в рамках проекта "Эхо времен" организовало 22 июня митинг на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".

Акция по случаю Дня памяти и скорби у Саур-Могилы
5 из 11

Общественное движение "Донецкая Республика" в рамках проекта "Эхо времен" организовало 22 июня митинг на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В памятных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.

Акция по случаю Дня памяти и скорби у Саур-Могилы
6 из 11

В памятных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Участники патриотической акции на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".

Акция по случаю Дня памяти и скорби у Саур-Могилы
7 из 11

Участники патриотической акции на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

На главной высоте России, Мамаевом кургане, провели акцию "Завтра была война".

Участники патриотической акции Завтра была война в рамках всероссийской акции Свеча памяти на Мамаевом кургане в Волгограде
8 из 11

На главной высоте России, Мамаевом кургане, провели акцию "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Участники акции "Завтра была война" зажгли свечи на площади Героев и возложили живые цветы.

Участники патриотической акции Завтра была война в рамках всероссийской акции Свеча памяти на Мамаевом кургане в Волгограде
9 из 11

Участники акции "Завтра была война" зажгли свечи на площади Героев и возложили живые цветы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

У Брестской крепости выстроился "Боевой расчет". В руках у курсантов были портреты погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Белорусского пограничного округа.

Участники акции Боевой расчет у Тереспольских ворот мемориального комплекса Брестская крепость-герой
10 из 11

У Брестской крепости выстроился "Боевой расчет". В руках у курсантов были портреты погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Белорусского пограничного округа.

© РИА Новости / Виктор Драчев
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© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Участники акции "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Участники акции Боевой расчет у Тереспольских ворот мемориального комплекса Брестская крепость-герой
11 из 11

Участники акции "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

© РИА Новости / Виктор Драчев
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ФотоДень памяти и скорбиВеликая Отечественная война (1941-1945)историяВолгоградБрестМоскваСаур-МогилаДНР
 
 
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