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На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов
На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов - РИА Новости, 22.06.2022
На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов
Пара туристов из Канады погибла от ножевых ранений в туристическом городе Плайя-дель-Кармен на карибском побережье Мексики, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:41
2022-06-22T10:41
туризм
туризм
канада
кинтана-роо
новости - туризм
туристы
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МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Пара туристов из Канады погибла от ножевых ранений в туристическом городе Плайя-дель-Кармен на карибском побережье Мексики, сообщила региональная прокуратура."Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо начала расследование происшествия в муниципалитете Солидаридад, где мужчина и женщина были убиты холодным оружием, еще один мужчина получил ранения. Идет поисковая операция", — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.По информации местных СМИ, погибшие и пострадавший в инциденте — граждане Канады, отдыхавшие на курорте.В январе приезжие из Канады уже становились жертвами преступников в этом мексиканском регионе. По данным местных правоохранителей, убийство было сведением счетов между бандитами, а погибшие были причастны к наркотрафику и торговле оружием.
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туризм, канада, кинтана-роо, новости - туризм, туристы, мексика
10:41 22.06.2022
 
На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов

На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен были убиты два туриста из Канады

© AP Photo / Moises CastilloАнсамбль мариачи в Мехико
Ансамбль мариачи в Мехико - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Moises Castillo
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МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Пара туристов из Канады погибла от ножевых ранений в туристическом городе Плайя-дель-Кармен на карибском побережье Мексики, сообщила региональная прокуратура.
"Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо начала расследование происшествия в муниципалитете Солидаридад, где мужчина и женщина были убиты холодным оружием, еще один мужчина получил ранения. Идет поисковая операция", — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.
По информации местных СМИ, погибшие и пострадавший в инциденте — граждане Канады, отдыхавшие на курорте.
В январе приезжие из Канады уже становились жертвами преступников в этом мексиканском регионе. По данным местных правоохранителей, убийство было сведением счетов между бандитами, а погибшие были причастны к наркотрафику и торговле оружием.
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