https://ria.ru/20220622/meksika-1797208196.html

На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов

На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов - РИА Новости, 22.06.2022

На мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен убили туристов

Пара туристов из Канады погибла от ножевых ранений в туристическом городе Плайя-дель-Кармен на карибском побережье Мексики, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:41

2022-06-22T10:41

2022-06-22T10:41

туризм

туризм

канада

кинтана-роо

новости - туризм

туристы

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597212311_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_c4c0f1c053c79ae43e8182dcd13ccbbd.jpg

МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Пара туристов из Канады погибла от ножевых ранений в туристическом городе Плайя-дель-Кармен на карибском побережье Мексики, сообщила региональная прокуратура."Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо начала расследование происшествия в муниципалитете Солидаридад, где мужчина и женщина были убиты холодным оружием, еще один мужчина получил ранения. Идет поисковая операция", — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.По информации местных СМИ, погибшие и пострадавший в инциденте — граждане Канады, отдыхавшие на курорте.В январе приезжие из Канады уже становились жертвами преступников в этом мексиканском регионе. По данным местных правоохранителей, убийство было сведением счетов между бандитами, а погибшие были причастны к наркотрафику и торговле оружием.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

канада

кинтана-роо

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, канада, кинтана-роо, новости - туризм, туристы, мексика