https://ria.ru/20220126/meksika-1769550065.html

В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов

В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов - РИА Новости, 26.01.2022

В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов

Убийство двух туристов из Канады в отеле на карибском побережье Мексики было сведением счетов между преступниками, сообщил прокурор штата Кинтана-Роо Оскар... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:27

2022-01-26T17:27

2022-01-26T17:27

туризм

мексика

мехико (город)

канада

новости - туризм

убийство

кинтана-роо

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МЕХИКО, 26 янв — РИА Новости. Убийство двух туристов из Канады в отеле на карибском побережье Мексики было сведением счетов между преступниками, сообщил прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес-де-Ока.По информации мексиканских правоохранителей, полученной от коллег из Канады, погибшие, предположительно, участвовали в незаконной торговле оружием и наркотиками. На прошлой неделе неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, убив одного туриста из Канады и ранив еще двоих. Вскоре один из пострадавших скончался. По информации начальника полиции, стрельба была открыта после ссоры между гостями отеля. СМИ писали, что преступник скрылся в джунглях.В ходе расследования инцидента полиция задержала двух причастных к инциденту граждан. Это житель Мехико и гражданка Канады. Непосредственный исполнитель убийства до сих пор не найден. Под следствием находятся все граждане Канады, прибывшие вместе с погибшими и занимавшие пять номеров в отеле в пригороде Плайя-дель-Кармен.

https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html

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мексика, мехико (город), канада, новости - туризм, убийство, кинтана-роо