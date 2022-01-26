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Туризм
https://ria.ru/20220126/meksika-1769550065.html
В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов
В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов - РИА Новости, 26.01.2022
В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов
Убийство двух туристов из Канады в отеле на карибском побережье Мексики было сведением счетов между преступниками, сообщил прокурор штата Кинтана-Роо Оскар... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:27
2022-01-26T17:27
туризм
мексика
мехико (город)
канада
новости - туризм
убийство
кинтана-роо
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МЕХИКО, 26 янв — РИА Новости. Убийство двух туристов из Канады в отеле на карибском побережье Мексики было сведением счетов между преступниками, сообщил прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес-де-Ока.По информации мексиканских правоохранителей, полученной от коллег из Канады, погибшие, предположительно, участвовали в незаконной торговле оружием и наркотиками. На прошлой неделе неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, убив одного туриста из Канады и ранив еще двоих. Вскоре один из пострадавших скончался. По информации начальника полиции, стрельба была открыта после ссоры между гостями отеля. СМИ писали, что преступник скрылся в джунглях.В ходе расследования инцидента полиция задержала двух причастных к инциденту граждан. Это житель Мехико и гражданка Канады. Непосредственный исполнитель убийства до сих пор не найден. Под следствием находятся все граждане Канады, прибывшие вместе с погибшими и занимавшие пять номеров в отеле в пригороде Плайя-дель-Кармен.
https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html
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мексика, мехико (город), канада, новости - туризм, убийство, кинтана-роо
17:27 26.01.2022
 
В Мексике прокуратура расследует убийство двух иностранных туристов

Власти Мексики считают убийство туристов на курорте сведением счетов между преступниками

© AFP 2022 / Elizabeth RuizВид на бассейн и отель курорта в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика
Вид на бассейн и отель курорта в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AFP 2022 / Elizabeth Ruiz
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 янв — РИА Новости. Убийство двух туристов из Канады в отеле на карибском побережье Мексики было сведением счетов между преступниками, сообщил прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес-де-Ока.
По информации мексиканских правоохранителей, полученной от коллег из Канады, погибшие, предположительно, участвовали в незаконной торговле оружием и наркотиками.
На прошлой неделе неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, убив одного туриста из Канады и ранив еще двоих. Вскоре один из пострадавших скончался. По информации начальника полиции, стрельба была открыта после ссоры между гостями отеля. СМИ писали, что преступник скрылся в джунглях.
В ходе расследования инцидента полиция задержала двух причастных к инциденту граждан. Это житель Мехико и гражданка Канады. Непосредственный исполнитель убийства до сих пор не найден. Под следствием находятся все граждане Канады, прибывшие вместе с погибшими и занимавшие пять номеров в отеле в пригороде Плайя-дель-Кармен.
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ТуризмМексикаМехико (город)КанадаНовости - ТуризмУбийствоКинтана-Роо
 
 
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