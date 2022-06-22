Лето-2022: каких погодных сюрпризов ждать россиянам
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Каким будет лето в России в 2022 году, жарким или холодным: июнь почти закончился, но впереди еще два месяца. Прогноз синоптиков на середину и конец лета, ждут ли нашу страну в этом году природные катаклизмы, народные приметы на каждый летний месяц - в материале РИА Новости.
Какое будет лето 2022
Последний месяц весны был нетипично холодным для жителей многих регионов нашей страны, ночные заморозки были даже в двадцатых числах мая, а среднемесячная температура держалась ниже нормы на 2,5 градуса. Что россиянам ожидать от лета в 2022 году, рассказали метеорологи.
По месяцам
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в целом лето на европейской территории России должно быть около или выше нормы температурного режима, поэтому сильных холодов не будет. В то же время, по информации синоптика, россиян ожидают небольшие качели: жаркая погода будет сменяться периодами похолодания. Но аномально низких температур не будет, даже наоборот, в некоторых регионах (на Урале, в Западной Сибири, на севере Европейской части России и Красноярского края) будут превышения климатической нормы и малое количество осадков, о чем говорится на сайте Гидрометцентра.
Июнь
Первый месяц лета уже порадовал нас умеренной погодой без аномальной жары и холодов. Выше нормы среднемесячная температура поднялась только на востоке Северо-Западного федерального округа, на Урале, севере Сибири и западе Якутии. Дефицит осадков наблюдается в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Северном Кавказе, южных регионах Южного федерального округа, на Таймыре, на западе Якутии и на Камчатке. А их избыток - на юге Хабаровского края и соседних с ним областях.
Июль
Середина лета, по прогнозам синоптиков, обещает быть более жаркой, чем начало. Но такой аномальной жары, как в 2021 году ожидать не стоит, превышение климатической нормы будет не более чем на 1-2 градуса. По данным синоптиков, в июле скорее всего теплее чем обычно будет на севере Уральского федерального округа, в северной половине Сибирского федерального округа и на западе Якутии. А жители Северо-Западного, Центрального, Южного и Приволжского округов могут ожидать более холодной погоды, чем в прошлом году. В Приморском крае выпадет большее количество осадков, а их дефицит прогнозируется на юге и западе Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Алтае, на северо-востоке Якутии и на Чукотке.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" за катером на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае
Отдыхающие катаются на "банане" за катером на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае
Август
Прогноз на август также оптимистичен: среднемесячная температура может превышать норму и составлять +22, +24 градуса. Но конец лета характеризуется погодными скачками: жара может смениться похолоданием, а солнечные дни - дождями. Теплее чем обычно может быть на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибири, в Бурятии и в Забайкальском крае. Причем дефицит осадков скорее всего будут испытывать жители Центрального округа и Таймыра, а их избыток - Урала, Сибири, южных регионов Дальнего Востока и Камчатки.
По регионам
Ни в одном из регионов России не ожидается аномального отклонения от нормы.
Москва
Для москвичей и жителей Подмосковья метеорологическое лето наступило вместе с календарным, первая половина июня порадовала по-настоящему жаркими днями, но в общем первый месяц лета комфортный и умеренно теплый. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос", сообщает, что показатели климатической нормы в этом месяце в Москве и области соответствуют значениям температур 11,5 градуса ночью и 21,7 днем. В середине лета в столичном регионе скорее всего будет очень тепло, но не аномально. По словам эксперта, превышение средних норм будет незначительным. Осадков ожидается меньше, чем обычно, но это говорит лишь о том, что будет большее количество солнечных дней. Поэтому лето в Московском регионе будет умеренным и комфортным.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге начало лета было умеренно теплое, средняя температура в рамках климатической нормы: +16 градусов. Но на смену теплой середине июня может прийти небольшое похолодание в конце месяца, причем ночные значения температуры довольно высокие, это позволило воде прогреться, поэтому петербуржцы уже могут открывать купальный сезон. В июле сухая погода может смениться на дождливую, это связано с влиянием циклонов, которые ожидаются в регионе: будет много кратковременных ливней и гроз, что порадует дачников. Одновременно с этим ожидается повышение температуры до +26 градусов по данным синоптиков центра "Фобос", но к концу месяца не исключено заметное похолодание. Август ожидается в пределах климатической нормы. Осадков, скорее всего, будет меньше на 10-15%.
Юг России
Лето 2021 года на юге нашей страны было очень дождливым, в этом году излишние осадки не будут срывать отпуска. Все три летних месяца будут соответствовать климатической норме: около +30 градусов. В июле ожидается небольшой дефицит осадков, зато в августе его быть не должно, последний месяц лета южанам и туристам обещает знойную погоду.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПарапланерист над пляжем в поселке Пересыпь в Краснодарском крае
Парапланерист над пляжем в поселке Пересыпь в Краснодарском крае
Центральная Россия
Лето в Центральной России будет умеренным, но жаркие дни будут сменяться похолоданием и дождями. Во второй половине июня регион накрывает очередной северный циклон и 21 июня, по словам синоптиков центра "Фобос", стал самым холодным с начала месяца. Местами в Центральном регионе будут лить проливные дожди и выпадет более половины месячной нормы влаги. Но уже с 23 июня грозовые тучи начнут покидать регион и температура к выходным вырастет. Июль и август будут теплыми и даже немного засушливыми.
Крым
В Крыму июнь лишен изнуряющей жары, средняя отметка на термометре в этом месяце соответствует +23 градусам, а количество осадков соответствует климатическим нормам. Июль на курорте известен своими знойными температурами, но в этом году прогнозируются спокойные +30 градусов, однако в некоторые дни, особенно в середине месяца, столбик термометра может подняться до +35. Осадки будут выпадать в ночные и вечерние часы. Августовская температура также будет держаться около отметки +30 градусов, осадки - в пределах нормы.
Велосипедист на берегу Азовского моря возле города Щелкино в Крыму
Урал
Синоптики сходятся во мнении, что аномальной жары на Урале этим летом не будет, а самым комфортным станет август. Первая половина июня в регионе выдалась прохладной и дождливой, во второй половине количество осадков не сократилось, но температура поднялась до +23, +26. Июль обещает быть теплым (+26) и солнечным, в августе температура снизится в среднем до +23, по данным экспертов сервиса "Погода Майл.ру".
Сибирь
Июнь порадовал жаркой погодой жителей севера Сибири и запада Якутии. В остальных районах Сибири первый месяц лета не баловал жарой, температура держится в районе +20. Несмотря на это июнь достаточно стабилен и к концу месяца в регионе потеплеет до +30. Во второй половине июля ожидаются проливные дожди, а в августе жаркая погода (до +30) будет перемежаться штормовыми дождями.
Дальний восток
Погода во всех регионах Дальнего Востока будет более стабильной в течение первых двух месяцев лета. Температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла, и лишь изредка достигать +30. Не исключены сильные порывы ветра с Тихоокеанского побережья, а также с южных границ с Монголией и Китаем и дожди. Август, по данным синоптиков, готовит Дальнему Востоку то же самое, что и жителям Сибири.
Яхта в Амурском заливе
Природные аномалии
В целом лето ожидается неоднородным.
"Будет чередование и очень жарких периодов, и прохладных, дождливых", - говорит Роман Вильфанд. По словам климатолога Андрея Киселева, кандидата физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, число опасных гидрометеорологических явлений, по сравнению с концом прошлого века, увеличилось в два раза. А большая часть природных аномалий в прошлом году пришлась как раз на летние месяцы. Это связано с тем, что при повышении температуры все процессы происходят интенсивнее. Погода летом будет беспокойной, но точный прогноз по аномалиям специалисты могут дать только за 5-6 дней до события.
Перепады температур
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин считает, что процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020-м, и примерно такой же, как в 2021-м. По словам эксперта, в 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года. Это связано с тем, что в этом году поверхность Тихого океана из-за сильных ветров стала холоднее, что и повлияло на климат.
26 октября 2017, 10:00НаукаПрогноз погоды: как физики опровергают достоверность народных примет
Народные приметы о погоде
На Руси по погоде первого месяца лета предсказывали то, каким будет август. Считалось, что:
- —В первые три дня месяца идет дождь - последующие три недели будут без осадков.
- —Много кузнечиков - лето будет засушливое.
- —Частые туманы - к урожаю грибов.
- —Обильная роса - к солнцу, ее отсутствие - к дождю.
- —Утром туман стелется по воде - к хорошей погоде.
Приметы на июль:
- —Июль жаркий — декабрь морозный.
- —Ласточки и стрижи летают близко к земле, воробьи прячутся под крышу - будет гроза.
- —Ясный закат - к ясной погоде, красный - к ветру, бледный - к дождю.
4 января, 04:15Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году
Приметы на август:
- —В безветренную погоду сильно шумит лес — скоро пойдет дождь.
- —Вечерний туман расстилается по земле — к хорошей погоде.
- —На Анну (26 июля) тепло и солнечно — такой же и осень будет.
Прогнозы синоптиков
"Дефицит осадков этим летом ожидается в междуречье Волги и Дона, на всем Предкавказье, в Восточной Сибири, в части Центральной Сибири, - рассказывает Евгений Тишковец, - очень много дождей пройдёт на юге Дальнего Востока в бассейне реки Амур. Здесь жителям придется готовиться к наводнениям".