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Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/kandelaki-1797382952.html
Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона
Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона - РИА Новости, 22.06.2022
Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона
Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:41
2022-06-22T17:41
шоубиз
знаменитости
николай басков
шоу-бизнес
тина канделаки
иосиф кобзон
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи.Сегодня утром Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.Ранее стало известно, что певец стал председателем Российской музыкальной ассоциации, которая планирует поддерживать талантливую молодежь.
https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html
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знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, тина канделаки, иосиф кобзон
17:41 22.06.2022
 
Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона

Канделаки назвала Баскова заменой Кобзона и ведущим "голосом большой империи"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи.

"С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца. А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи", – написала Канделаки.

Сегодня утром Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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Это было настолько трогательно, прямо со слезами на глазах ", – сказал артист в эфире канала "Соловьев Live".
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