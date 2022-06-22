Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона
Канделаки назвала Баскова заменой Кобзона и ведущим "голосом большой империи"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи.
"С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца. А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи", – написала Канделаки.
Сегодня утром Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Это было настолько трогательно, прямо со слезами на глазах ", – сказал артист в эфире канала "Соловьев Live".
Ранее стало известно, что певец стал председателем Российской музыкальной ассоциации, которая планирует поддерживать талантливую молодежь.
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