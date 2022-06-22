https://ria.ru/20220622/kandelaki-1797382952.html

Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона

Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона - РИА Новости, 22.06.2022

Канделаки увидела в Баскове замену Кобзона

Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:41

2022-06-22T17:41

2022-06-22T17:41

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николай басков

шоу-бизнес

тина канделаки

иосиф кобзон

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тина Канделаки в социальных сетях сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что артист становится ведущим голосом большой империи.Сегодня утром Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.Ранее стало известно, что певец стал председателем Российской музыкальной ассоциации, которая планирует поддерживать талантливую молодежь.

https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html

https://ria.ru/20220530/baskov-1791694294.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, тина канделаки, иосиф кобзон