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Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим - РИА Новости, 22.06.2022
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Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим
Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим - РИА Новости, 22.06.2022
Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим
Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проверки работы, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:28
2022-06-22T17:17
россия
калининградская область
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евросоюз
литва
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проверки работы, сообщила пресс-служба правительства региона.Испытания пройдут с 09:00 по 18:00 по местному времени. В них примут участие "Интер РАО — Электрогенерация", "Россети Янтарь", местные власти, подразделения МЧС, территориальные сетевые компании и операторы связи.Там предупредили, что во время испытаний возможны кратковременные отключения электроэнергии.Президент граничащей с Калининградской областью Литвы Гитанас Науседа ранее в среду заявил, что республика готова к отключению от энергокольца Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва (БРЭЛЛ) в качестве ответа на запрет транзита некоторых видов товаров в российский регион. В свою очередь, губернатор области Антон Алиханов напомнил, что Вильнюс уже полгода не покупает электроэнергию у России.Литва с 18 июня запретила провозить по своей территории транзитом в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и продукцию некоторых других категорий, которые суммарно составляют около половины всего грузопотока.Комментируя ситуацию, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва пошла на агрессивные действия, за которыми последует практический, а не дипломатический ответ.В Кремле решение литовских властей назвали незаконным и не имеющим прецедента. Там подчеркнули, что после глубокого анализа ситуации на решение Вильнюса будет дан ответ.
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россия, калининградская область, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евросоюз, литва, антон алиханов
16:28 22.06.2022 (обновлено: 17:17 22.06.2022)
 
Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим

Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проверки работы, сообщила пресс-служба правительства региона.
Испытания пройдут с 09:00 по 18:00 по местному времени. В них примут участие "Интер РАО — Электрогенерация", "Россети Янтарь", местные власти, подразделения МЧС, территориальные сетевые компании и операторы связи.
"Перед началом проведения испытаний выполнена большая подготовительная работа. Проведены противоаварийные тренировки персонала объектов энергосистемы Калининградской области, Балтийского регионального диспетчерского управления, а также операторов связи и субъектов электроэнергетики по отработке взаимодействия. Проверено функционирование резервных источников энергоснабжения. На Маяковской и Талаховской ТЭС проведены тренировки с реальным развертыванием резервных источников электроснабжения", — добавили в пресс-службе.
Там предупредили, что во время испытаний возможны кратковременные отключения электроэнергии.
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Президент граничащей с Калининградской областью Литвы Гитанас Науседа ранее в среду заявил, что республика готова к отключению от энергокольца Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва (БРЭЛЛ) в качестве ответа на запрет транзита некоторых видов товаров в российский регион. В свою очередь, губернатор области Антон Алиханов напомнил, что Вильнюс уже полгода не покупает электроэнергию у России.
Литва с 18 июня запретила провозить по своей территории транзитом в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и продукцию некоторых других категорий, которые суммарно составляют около половины всего грузопотока.
Комментируя ситуацию, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва пошла на агрессивные действия, за которыми последует практический, а не дипломатический ответ.
В Кремле решение литовских властей назвали незаконным и не имеющим прецедента. Там подчеркнули, что после глубокого анализа ситуации на решение Вильнюса будет дан ответ.
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РоссияКалининградская областьКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕвросоюзЛитваАнтон Алиханов
 
 
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