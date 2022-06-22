https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797354092.html

Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим

Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим - РИА Новости, 22.06.2022

Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим

Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проверки работы, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:28

2022-06-22T16:28

2022-06-22T17:17

россия

калининградская область

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евросоюз

литва

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проверки работы, сообщила пресс-служба правительства региона.Испытания пройдут с 09:00 по 18:00 по местному времени. В них примут участие "Интер РАО — Электрогенерация", "Россети Янтарь", местные власти, подразделения МЧС, территориальные сетевые компании и операторы связи.Там предупредили, что во время испытаний возможны кратковременные отключения электроэнергии.Президент граничащей с Калининградской областью Литвы Гитанас Науседа ранее в среду заявил, что республика готова к отключению от энергокольца Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва (БРЭЛЛ) в качестве ответа на запрет транзита некоторых видов товаров в российский регион. В свою очередь, губернатор области Антон Алиханов напомнил, что Вильнюс уже полгода не покупает электроэнергию у России.Литва с 18 июня запретила провозить по своей территории транзитом в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и продукцию некоторых других категорий, которые суммарно составляют около половины всего грузопотока.Комментируя ситуацию, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва пошла на агрессивные действия, за которыми последует практический, а не дипломатический ответ.В Кремле решение литовских властей назвали незаконным и не имеющим прецедента. Там подчеркнули, что после глубокого анализа ситуации на решение Вильнюса будет дан ответ.

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797242639.html

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797221005.html

россия

калининградская область

калининград

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евросоюз, литва, антон алиханов