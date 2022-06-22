https://ria.ru/20220622/litva-1797344679.html

Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа

Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа - РИА Новости, 22.06.2022

Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:01

2022-06-22T16:01

2022-06-22T23:42

мария захарова

маркус эдерер

россия

литва

балтия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1797116530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, балтия, евросоюз, санкции в отношении россии