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Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа - РИА Новости, 22.06.2022
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Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа
Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа - РИА Новости, 22.06.2022
Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:01
2022-06-22T23:42
мария захарова
маркус эдерер
россия
литва
балтия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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мария захарова, маркус эдерер, россия, литва, балтия, евросоюз, санкции в отношении россии
16:01 22.06.2022 (обновлено: 23:42 22.06.2022)
 
Литва готова к отключению от БРЭЛЛ за остановку транзита, заявил Науседа

Президент Литвы Науседа заявил о готовности к отключению от ЭК БРЭЛЛ со стороны России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку транзита товаров в Калининградскую область.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

"Мы готовы к (ответным. — Прим. ред.) недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим", — сказал Науседа в интервью агентству Рейтер.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов
 
Мария ЗахароваМаркус ЭдерерРоссияЛитваБалтияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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