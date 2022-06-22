https://ria.ru/20220622/elektrichestvo-1797351167.html

Алиханов напомнил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России

Алиханов напомнил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России - РИА Новости, 22.06.2022

Алиханов напомнил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:19

2022-06-22T16:19

2022-06-22T16:19

литва

россия

калининградская область

экономика

антон алиханов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.Ранее президент Литвы в интервью агентству Рейтер заявил, что его страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответной меры за остановку транзита товаров в Калининградскую область."Они (литовцы) уже полгода (или даже больше) не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе?" - написал Алиханов в своем канале в Telegram. "Так и решения они принимают, забыв про всё на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями. Меры будут другими. Готовы или нет", - добавил он.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

литва

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, россия, калининградская область, экономика, антон алиханов, санкции в отношении россии