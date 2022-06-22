Алиханов напомнил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России
Алиханов: Науседа должен знать, что Литва уже полгода не покупает электричество у России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
Ранее президент Литвы в интервью агентству Рейтер заявил, что его страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответной меры за остановку транзита товаров в Калининградскую область.
"Они (литовцы) уже полгода (или даже больше) не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе?" - написал Алиханов в своем канале в Telegram. "Так и решения они принимают, забыв про всё на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями. Меры будут другими. Готовы или нет", - добавил он.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
21 июня, 08:00Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ