https://ria.ru/20220622/isaevich-1797163247.html

Исаевич: цель КМСП — увеличить число предпринимателей, получающих поддержку

Исаевич: цель КМСП — увеличить число предпринимателей, получающих поддержку - РИА Новости, 22.06.2022

Исаевич: цель КМСП — увеличить число предпринимателей, получающих поддержку

Корпорация МСП (КМСП) на фоне беспрецедентного давления на экономику России разработала и усовершенствовала целый ряд антикризисных инструментов для помощи... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:00

2022-06-22T10:00

2022-06-22T10:01

интервью

александр исаевич

экономика

корпорация мсп

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Корпорация МСП (КМСП) на фоне беспрецедентного давления на экономику России разработала и усовершенствовала целый ряд антикризисных инструментов для помощи малому и среднему бизнесу. О целях и направлениях работы корпорации, о новых продуктах и сервисах для предпринимателей в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2022 рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич.- Для начала расскажите о деятельности Корпорации МСП в рамках форума. Какие программы и продукты представили, какие соглашения подписали?- Дискуссия про МСП в общем сводится к трем основным вещам: где взять деньги, как найти рынки сбыта и как снизить административную нагрузку. По всем этим направлениям мы донастроили существующие и сделали новые инструменты, о которых рассказываем. Также в рамках форума мы подписали ряд соглашений: с белорусскими партнерами в рамках реализации Цифровой платформы МСП.РФ, с РЖД – по выращиванию поставщиков, а также с регионами – о продолжении синергии финансовых мер поддержки.- Вы уже почти полтора года стоите у руля корпорации. Как за это время изменилась ее деятельность? Какие новые направления открылись?- Сейчас наш основной тезис: не потеряв в объемах, увеличить количество получателей поддержки. Возьмем гарантийную поддержку: если в 2020 году через нас ее получили около 3 тысяч компаний, то в 2021 году этот показатель вырос до 8,5 тысяч, а за первые пять месяцев этого года это уже порядка 11 тысяч компаний.Сегодня мы перенастраиваем Корпорацию, МСП Банк, начинаем реорганизацию лизинговых компаний, которую завершим в сентябре. Дополнительно к этому разрабатываем совместные с регионами программы поддержки. Первый блок таких программ дает возможность региону в рамках нашего "зонтичного" механизма, с помощью нашего капитала мультиплицировать свою гарантийную поддержку в три раза в тех отраслях, которые регион считает для себя приоритетными. Здесь гарантийное покрытие по взаимному привлечению финансирования – до 70%. Второй блок – программы для молодежи и начинающих предпринимателей, работающих менее 1 года. Здесь гарантийное покрытие - до 90%, без этого им просто невозможно получить заемное финансирование.Также в последние два месяца с учетом текущей ситуации мы начали совместно с регионами запускать программы по приоритетным инвестиционным проектам. Это работает так: берется совместная с Центральным банком программа льготного фондирования, мы даем свое плечо, регион добавляет субсидию, и вместе мы начинаем искать и реализовывать инвестпроект. При этом конечная ставка, например, по Московской области складывается на уровне 4,5%, по Москве – 5,5%. Такие программы уже запущены в Удмуртии, Великом Новгороде, еще 11 регионов запустят в ближайшее время.Отдельная программа - для высокотехнологичных компаний, в рамках реализации правительственной инициативы по их льготному финансированию под 3% годовых. Программа начала работать с середины апреля, и за этот небольшой срок 20 компаниям, которые соответствуют требованиям, одобрены кредиты на сумму более 5 миллиардов рублей. Еще 200 компаний подали заявки на сумму порядка 30 миллиардов рублей.Понятно, что большой запрос мы получили на поиск рынков сбыта и новых партнеров для предпринимателей. Мы за короткий срок оцифровали предложение со стороны малого бизнеса, а также спрос со стороны крупнейших промышленных компаний, таких как, например, КАМАЗ, ряд крупных ритейлеров, предприятий металлургии. Это порядка 11 тысяч номенклатуры товаров. Мы также оцифровали спрос 20 крупнейших госкомпаний. Сюда подключились гиганты белорусской промышленности, подключаются крупные армянские компании. Текущие глобальные изменения ложатся на плечи субъектов малого и среднего бизнеса, и наша задача быстро реагировать, помогать финансово, особенно в инвестиционной сфере, помогать институционально - чтобы переход в новую реальность был проще.- Всё большую популярность среди предпринимателей приобретают "зонтичные" поручительства КМСП. Как работает этот механизм и каковы на сегодня объемы предоставления таких поручительств?- Как было раньше: предприниматель шел в банк, отдавал заявку, которую банк отправлял в Корпорацию МСП, и затем 3-4 месяца шел некий бюрократический "футбол". Теперь мы перешли к другой модели, мы берем портфель банков, аккредитовываем их риски, и в "одном окне" банка выдаётся и кредит, и наше поручительство. С марта мы в два раза увеличили лимит потерь, которые готовы взять на себя для того, чтобы не останавливать цивилизованное кредитование предпринимателей. На практике в прошлом году наши "зонтичные" поручительства позволили на 1,5 процентных пункта снизить банковскую ставку кредита и в 8 раз увеличить количество предпринимателей, получающих поддержку. Что самое ценное для нас: в общем объеме выданной поддержки в рамках "зонтичного" механизма (на сегодня это около 100 миллиардов рублей) каждый четвертый кредит выдан тому предпринимателю, которому он был бы иначе недоступен. Применение механизма также позволило уменьшить бюрократию: сроки получения кредита сократились в три раза. При этом получение поддержки стало бесшовным, мы его автоматизировали и каждый день видим, кому дают и в каком регионе. Предприниматели, по сути, находятся под нашим "зонтиком", к которому мы подключили регионы.- В феврале была запущена Цифровая платформа МСП, разработанная корпорацией совместно с Минэком. Для чего такая платформа нужна и какие сервисы включает? Какие из них наиболее востребованы?- Платформа запущена в середине февраля, сегодня она предоставляет уже 18 сервисов. Регистрация на платформе идет через Госуслуги: мы интегрированы с государственными базами данных, агрегируем их данные. В июле мы реализуем цифровой профиль предпринимателя (для этого еще будем собирать согласие на обработку персональных данных), чтобы бизнесмен мог в разы быстрее и легче получить господдержку или кредит в банке. Мы оцифровали получение лизинговой поддержки. На основании всего этого значительно уменьшим количество документов и срок конечного получения поддержки. Мы уже оцифровали более 100 шаблонов документов, и сейчас предпринимателю не нужно их искать - платформа сама их предлагает. Мы оцифровали и собрали в одном месте все антикризисные меры поддержки - как федеральные, так и региональные. За короткое время с момента запуска платформы там зарегистрировались уже 100 тысяч предпринимателей, и ежедневно это число растет на 500-700 человек.Сервис родился на основании обратной связи с предпринимателями. Один из их запросов - возможность общаться между собой в рамках платформы, отдельный запрос от молодежи - наставничество. Эти запросы мы реализовали. Также по запросу предпринимателей сделали сервис, который простым языком сообщает об изменениях в законодательстве. То есть, сервис работает для разных отраслей, а также для разного уровня: руководитель, юрист, бухгалтер, менеджер. Мы адаптируемся, чтобы дать предпринимателям именно то, что им нужно. Также мы сделали уникальный сервис, которого нигде больше нет: в нем можно подать одну юридически значимую заявку на кредит (до 10 миллионов рублей) одновременно в восемь банков.Сейчас ждем запуска цифрового профиля, что позволит в три раза уменьшить анкету, чтобы 40% документов заполняла сама платформа, а предприниматель только отвечал "да" или "нет". До конца года мы должны интегрировать в Цифровую платформу все регионы и их самые востребованные меры поддержки.- В апреле КМСП запустила новый антикризисный продукт, позволяющий предпринимателям получить лизинг на выгодных условиях. Как планируете развивать это направление?- Ставки по лизингу мы не поднимали даже в период резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Более того, мы сделали антикризисную программу, где снизили до 10% первоначальный взнос. Ставки для российского оборудования мы сохранили на уровне до 6%, для иностранного – до 8%. По итогам поездок по регионам мы поняли, что под такой процент оборудование очень востребовано. Поэтому совет директоров корпорации уже принял решение: мы централизуем региональные лизинговые компании, создадим единую компанию, оптимизируем расходы. Цель - к 2025 году увеличить в пять раз, до 50 миллиардов рублей, объемы поддержки, а также количество поддерживаемых предпринимателей. Мы автоматизировали процесс получения лизинговой поддержки, и после введения этого сервиса за 20 дней было подано около 400 заявок на лизинг. Потенциал здесь огромный, потому что мало кто из обычных лизинговых компаний готов давать в лизинг оборудование под вменяемую процентную ставку.- Как корпорация участвует в госпрограммах поддержки малого и среднего бизнеса? Поделитесь результатами по совместной программе стимулирования кредитования КМСП и Банка России.- Правительство оперативно приняло две льготные программы кредитования: на оборотные цели и на инвестиционные цели. Более того, в рамках оборотной программы есть еще программа "1764". Только по инвестиционной программе мы в середине марта совместно с ЦБ выдали 81 миллиард рублей.- Еще одним направлением деятельности КМСП является мониторинг проверок малого бизнеса контролирующими органами, имеющий целью сократить число ненужных проверок до минимума. Какая работа ведется в этом направлении?- Одно из ключевых решений, которое было реализовано, – внесение совместно с Минэкономразвития и предпринимателями изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В апреле закон был подписан, он уже работает. Первое, что дают эти изменения, - право предпринимателю на ошибку, второе – уменьшение вдвое размера штрафов, третье – запрет на одновременное привлечение к ответственности в качестве должностного и в качестве юридического лица, четвертое – принцип "одна проверка – одна санкция".Специально для обратной связи с предпринимателями мы создали "Сервис 360", где собираем обращения по любым проблемам малого и среднего бизнеса по всем регионам. С декабря получили более 2,5 тысяч обращений и около 2,3 тысячи решили. Там есть и частные случаи: проблемы с банками, с заказчиками, с институтами развития, с органами контроля и надзора. Так, мы совместно с Генпрокуратурой в этом году отменили 130 проверок. Есть и системные вещи: например, по просьбе предпринимателей мы совместно с Роспотребнадзором внесли изменения в СанПиН, чтобы убрать коллизию, которая делала невозможной с апреля работу 40% бассейнов по всей стране.

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Алёна Пава

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