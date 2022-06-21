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Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз - РИА Новости, 21.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220621/russpass-1796967736.html
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз - РИА Новости, 21.06.2022
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:29
2022-06-21T12:29
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Среди мест для летнего отдыха на июнь-август 2022 года пользователи чаще всего выбирают Санкт-Петербург (23 процента), уточнили в пресс-службе. Также популярностью пользуются Тула, Владимир, Суздаль, Ярославль и Нижний Новгород.Отмечается, что при выборе транспорта пользователи Russpass отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.Также сервис RUSSPASS позволяет приобретать билеты в музеи, на экскурсии и другие туристических продукты, напомнили в пресс-службе.
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тула
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новости - туризм, санкт-петербург, суздаль, ярославль, тула, владимир, нижний новгород, отдых, туризм, туристы, отели
12:29 21.06.2022
 
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз

Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета

© Depositphotos / Konstantin39Церковь с Суздале
Церковь с Суздале - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Depositphotos / Konstantin39
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Среди мест для летнего отдыха на июнь-август 2022 года пользователи чаще всего выбирают Санкт-Петербург (23 процента), уточнили в пресс-службе. Также популярностью пользуются Тула, Владимир, Суздаль, Ярославль и Нижний Новгород.
Отмечается, что при выборе транспорта пользователи Russpass отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.
Также сервис RUSSPASS позволяет приобретать билеты в музеи, на экскурсии и другие туристических продукты, напомнили в пресс-службе.
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ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургСуздальЯрославльТулаВладимирНижний НовгородОтдыхТуризмтуристыОтели
 
 
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