https://ria.ru/20220621/russpass-1796967736.html
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз - РИА Новости, 21.06.2022
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:29
2022-06-21T12:29
2022-06-21T12:29
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Среди мест для летнего отдыха на июнь-август 2022 года пользователи чаще всего выбирают Санкт-Петербург (23 процента), уточнили в пресс-службе. Также популярностью пользуются Тула, Владимир, Суздаль, Ярославль и Нижний Новгород.Отмечается, что при выборе транспорта пользователи Russpass отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.Также сервис RUSSPASS позволяет приобретать билеты в музеи, на экскурсии и другие туристических продукты, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220621/marshruty-1796939271.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, суздаль, ярославль, тула, владимир, нижний новгород, отдых, туризм, туристы, отели
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз
Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Среди мест для летнего отдыха на июнь-август 2022 года пользователи чаще всего выбирают Санкт-Петербург (23 процента), уточнили в пресс-службе. Также популярностью пользуются Тула, Владимир, Суздаль, Ярославль и Нижний Новгород.
Отмечается, что при выборе транспорта пользователи Russpass отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.
Также сервис RUSSPASS позволяет приобретать билеты в музеи, на экскурсии и другие туристических продукты, напомнили в пресс-службе.