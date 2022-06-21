https://ria.ru/20220621/russpass-1796967736.html

Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз

Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз - РИА Новости, 21.06.2022

Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз

Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:29

2022-06-21T12:29

2022-06-21T12:29

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж услуг для туристов на сервисе RUSSPASS вырос в пять раз за вторую неделю лета относительно первой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.Среди мест для летнего отдыха на июнь-август 2022 года пользователи чаще всего выбирают Санкт-Петербург (23 процента), уточнили в пресс-службе. Также популярностью пользуются Тула, Владимир, Суздаль, Ярославль и Нижний Новгород.Отмечается, что при выборе транспорта пользователи Russpass отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам.Также сервис RUSSPASS позволяет приобретать билеты в музеи, на экскурсии и другие туристических продукты, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220621/marshruty-1796939271.html

санкт-петербург

суздаль

ярославль

тула

владимир

нижний новгород

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, санкт-петербург, суздаль, ярославль, тула, владимир, нижний новгород, отдых, туризм, туристы, отели