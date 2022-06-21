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В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 21.06.2022
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В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка"
В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 21.06.2022
В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка"
Тридцать ресторанов сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:17
2022-06-21T10:29
россия
mcdonald's corporation
санкт-петербург
ленинградская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тридцать ресторанов сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них заработают уже завтра, 22 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети "Вкусно – и точка". Они будут открыты для посещения с 10:30", - рассказали в компании.В пресс-службе отметили, что также на этой неделе, 24 и 26 июня, свои двери откроют еще 16 предприятий сети "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В числе адресов рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.В пресс-службе также уточнили, что это первые корпоративные рестораны сети "Вкусно - и точка" вне Москвы и Подмосковья. При этом на минувших выходных в ряде городов, в числе которых Новосибирск, Уфа, Казань и другие, открылись франчайзинговые рестораны сети.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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россия
санкт-петербург
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россия, mcdonald's corporation, санкт-петербург, ленинградская область
10:17 21.06.2022 (обновлено: 10:29 21.06.2022)
 
В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка"

В Петербурге и Ленинградской области откроют тридцать ресторанов "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тридцать ресторанов сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них заработают уже завтра, 22 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети "Вкусно – и точка". Они будут открыты для посещения с 10:30", - рассказали в компании.
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В пресс-службе отметили, что также на этой неделе, 24 и 26 июня, свои двери откроют еще 16 предприятий сети "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В числе адресов рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.
В пресс-службе также уточнили, что это первые корпоративные рестораны сети "Вкусно - и точка" вне Москвы и Подмосковья. При этом на минувших выходных в ряде городов, в числе которых Новосибирск, Уфа, Казань и другие, открылись франчайзинговые рестораны сети.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
 
РоссияMcDonald's CorporationСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
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