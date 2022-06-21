https://ria.ru/20220621/restoran-1796939807.html

В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка"

В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 21.06.2022

В Петербурге откроют рестораны "Вкусно — и точка"

Тридцать ресторанов сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:17

2022-06-21T10:17

2022-06-21T10:29

россия

mcdonald's corporation

санкт-петербург

ленинградская область

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тридцать ресторанов сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, откроются до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, причем 14 из них заработают уже завтра, 22 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети "Вкусно – и точка". Они будут открыты для посещения с 10:30", - рассказали в компании.В пресс-службе отметили, что также на этой неделе, 24 и 26 июня, свои двери откроют еще 16 предприятий сети "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В числе адресов рестораны в поселках Ольгино, Шушары, а также города Кингисепп, Колпино и Выборг.В пресс-службе также уточнили, что это первые корпоративные рестораны сети "Вкусно - и точка" вне Москвы и Подмосковья. При этом на минувших выходных в ряде городов, в числе которых Новосибирск, Уфа, Казань и другие, открылись франчайзинговые рестораны сети.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220615/nazvanie-1795348730.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, mcdonald's corporation, санкт-петербург, ленинградская область