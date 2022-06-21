Татарстан заключил на ПМЭФ 32 соглашения
Татарстан заключил на ПМЭФ 32 соглашения, в том числе 14 правительственных
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 июн – РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума заключил 32 соглашения, в том числе 14 правительственных, сообщил заместитель премьер-министра республики – министр экономики Мидхат Шагиахметов.
"Всего было подписано порядка 14 правительственных соглашений, с учетом информации от предприятий республики всего заключено порядка 32 соглашений", - сказал Шагиахметов на брифинге в правительстве Татарстана. Бюджет каждого соглашения, по словам министра, в настоящее время корректируется. Всего, по его информации, было проведено порядка 35 официальных встреч, в том числе с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, кроме того, было много и рабочих встреч, "на ногах".
В числе подписанных, в частности, соглашения по организации в Казани первых "Игр будущего" с Минпорта РФ, о проведении Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства с Минстроем РФ и госкорпорацией "Росатом", об образовательном и научно-техническом сотрудничестве с компанией VK, о реализации межрегионального туристического проекта "Великий Волжский путь" с Федеральным агентством по туризму и регионами ПФО, по взаимодействию с Национальной системой платежных карт (проект "Карта жителя Республики Татарстан"). Также подписаны соглашения о сотрудничестве с АО "Дом.РФ", госкорпорацией "Российские автомобильные дороги", ПАО "Газпром нефть", АНО "Россия – страна возможностей" и другие.
По словам Шагиахметова, в этом году ПМЭФ привлек порядка 14 тысяч участников, была представлена 131 страна. Министр отметил, что прошедший форум был очень полезен с точки зрения обмена информацией, полезными мыслями и идеями
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.