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Глава Минтруда заявил о росте напряженности на рынке труда
Глава Минтруда заявил о росте напряженности на рынке труда - РИА Новости, 21.06.2022
Глава Минтруда заявил о росте напряженности на рынке труда
Напряжение на рынке труда в России постепенно начинает расти, в июне увеличивается и число зарегистрированных безработными, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:08
2022-06-21T10:08
2022-06-21T13:15
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Напряжение на рынке труда в России постепенно начинает расти, в июне увеличивается и число зарегистрированных безработными, заявил глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, санкционное давление сказывается на рынке труда."В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", — отметил министр, выступая на комитете в Совете Федерации.Он обратил внимание, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660-680 тысяч, что является низким показателем для РФ."При этом в последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - добавил министр.В России действует пакет мер по поддержке компаний, которые сохраняют свои трудовые коллективы. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для выстраивания новых производственных цепочек.В частности, правительство компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся в простое, к временным работам в размере одного МРОТ в месяц. Это позволит компаниям перенаправить работников на другие задачи или дать им возможность трудиться неполный день в других организациях. Государство поможет организовать эту работу и предоставить более полную оплату труда.Также компании смогут получить субсидию на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки. Размер субсидии составит 60 тысяч рублей на одного человека.
https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586492.html
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общество, россия, здоровье - общество, совет федерации рф
10:08 21.06.2022 (обновлено: 13:15 21.06.2022)
Глава Минтруда заявил о росте напряженности на рынке труда
Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении числа зарегистрированных безработных в России
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Напряжение на рынке труда в России постепенно начинает расти, в июне увеличивается и число зарегистрированных безработными, заявил
глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, санкционное давление сказывается на рынке труда.
"В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", — отметил министр, выступая на комитете в Совете Федерации
.
Он обратил внимание, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660-680 тысяч, что является низким показателем для РФ.
"При этом в последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - добавил министр.
В России действует пакет мер по поддержке компаний, которые сохраняют свои трудовые коллективы. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для выстраивания новых производственных цепочек.
В частности, правительство компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся в простое, к временным работам в размере одного МРОТ в месяц. Это позволит компаниям перенаправить работников на другие задачи или дать им возможность трудиться неполный день в других организациях. Государство поможет организовать эту работу и предоставить более полную оплату труда.
Также компании смогут получить субсидию на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки. Размер субсидии составит 60 тысяч рублей на одного человека.