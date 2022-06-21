https://ria.ru/20220621/krid-1797107935.html

Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей

Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022

Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей

Егор Крид потратил за май 34,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:31

2022-06-21T19:31

2022-06-21T19:31

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Егор Крид потратил за май 34,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.В комментариях пользователи написали, что такой суммы им бы хватило на гораздо больший период жизни.Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.

https://ria.ru/20220621/kushanashvili-1797069454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, егор крид, шоу-бизнес