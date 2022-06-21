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Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
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Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей
Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей
Егор Крид потратил за май 34,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:31
2022-06-21T19:31
шоубиз
знаменитости
егор крид
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Егор Крид потратил за май 34,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.В комментариях пользователи написали, что такой суммы им бы хватило на гораздо больший период жизни.Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.
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знаменитости, егор крид, шоу-бизнес
19:31 21.06.2022
 
Егор Крид потратил за месяц более 34 миллионов рублей

Егор Крид потратил за май более 34 миллионов рублей

© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкСъемки программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1"
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© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Егор Крид потратил за май 34,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"У меня расходы за май 34,5 миллиона рублей. Зато в июне шесть тысяч 800 рублей пока что! За апрель – 20 миллионов 150 тысяч… Блин, мне надо посмотреть в свои расходы, что я столько трачу?" – спросил сам себя певец.

В комментариях пользователи написали, что такой суммы им бы хватило на гораздо больший период жизни.

"Всего лишь 34 миллиона затерялось – мне бы найти их, на полжизни хватит", "Егор чисто перекидывает со счета на счет бабки", – отметили пользователи.

Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.
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