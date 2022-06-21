https://ria.ru/20220621/konkurs-1797125865.html
Пианисты из Бразилии и Китая прошли в третий тур конкурса Рахманинова
Пианисты из Бразилии и Китая прошли в третий тур конкурса Рахманинова - РИА Новости, 21.06.2022
Пианисты из Бразилии и Китая прошли в третий тур конкурса Рахманинова
Восемь пианистов и двенадцать дирижеров прошли в третий, заключительный, тур Международного конкурса имени Рахманинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:49
2022-06-21T18:49
2022-06-21T18:49
культура
новости культуры
иван бессонов (пианист)
валерий гергиев
ольга любимова
китай
россия
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Восемь пианистов и двенадцать дирижеров прошли в третий, заключительный, тур Международного конкурса имени Рахманинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.Среди пианистов в следующем туре выступят россияне Константин Хачикян, Арсений Тарасевич-Николаев, Иван Бессонов, Илья Папоян, Ева Геворгян и Александр Ключко, а также музыканты из Бразилии и Китая Вергаро Яцекив и Сюаньи Мао.Кроме того, два лучших участника второго тура Филипп Лынов и Дмитрий Син, не прошедшие дальше, награждаются дипломами и поощрительной премией.Среди дирижеров в третьем туре участники из Италии, России, Словении, Франции и Китая. Кроме того, Арман Тигранян и Сергей Неллер отмечены худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым и будут приглашены в его проекты в следующем театральном сезоне. Юрий Демидович, Андрей Колясников и Иван Худяков-Веденяпин будут приглашены Гергиевым на стажировку.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.
https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, иван бессонов (пианист), валерий гергиев, ольга любимова, китай, россия, москва, бразилия, сергей рахманинов
Пианисты из Бразилии и Китая прошли в третий тур конкурса Рахманинова
Восемь пианистов и двенадцать дирижеров прошли в заключительный тур конкурса Рахманинова
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Восемь пианистов и двенадцать дирижеров прошли в третий, заключительный, тур Международного конкурса имени Рахманинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Среди пианистов в следующем туре выступят россияне Константин Хачикян, Арсений Тарасевич-Николаев, Иван Бессонов, Илья Папоян, Ева Геворгян и Александр Ключко, а также музыканты из Бразилии и Китая Вергаро Яцекив и Сюаньи Мао.
Кроме того, два лучших участника второго тура Филипп Лынов и Дмитрий Син, не прошедшие дальше, награждаются дипломами и поощрительной премией.
Среди дирижеров в третьем туре участники из Италии, России, Словении, Франции и Китая. Кроме того, Арман Тигранян и Сергей Неллер отмечены худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым и будут приглашены в его проекты в следующем театральном сезоне. Юрий Демидович, Андрей Колясников и Иван Худяков-Веденяпин будут приглашены Гергиевым на стажировку.
Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали
более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.