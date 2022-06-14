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Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова

Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова - РИА Новости, 14.06.2022

Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова

Более 500 участников из 33 стран мира подали заявки на участие в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, сообщила министр... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:37

2022-06-14T15:37

2022-06-14T15:45

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 500 участников из 33 стран мира подали заявки на участие в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции.Она рассказала, что в жюри будут представители из США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран."Вот такое мощное жюри. Ни о каком местечковом конкурсе речи быть не может. Это действительно своеобразная олимпиада в области искусства, такая же командная мощнейшая работа", — пояснила министр.По ее словам, конкурс будет проходить раз в четыре года.Мероприятие пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2). Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.

https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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