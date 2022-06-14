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Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220614/konkurs-1795203721.html
Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова
Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова - РИА Новости, 14.06.2022
Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова
Более 500 участников из 33 стран мира подали заявки на участие в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, сообщила министр... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:37
2022-06-14T15:45
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 500 участников из 33 стран мира подали заявки на участие в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции.Она рассказала, что в жюри будут представители из США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран."Вот такое мощное жюри. Ни о каком местечковом конкурсе речи быть не может. Это действительно своеобразная олимпиада в области искусства, такая же командная мощнейшая работа", — пояснила министр.По ее словам, конкурс будет проходить раз в четыре года.Мероприятие пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2). Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.
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новости культуры, денис мацуев, россия, москва, сша, великобритания, испания, италия, германия, франция, бельгия, музыка, сергей рахманинов, московская консерватория имени п. и. чайковского
15:37 14.06.2022 (обновлено: 15:45 14.06.2022)
 
Любимова: участники из 33 стран подали заявки на конкурс Рахманинова

Любимова: более 500 участников из 33 стран подали заявки на участие в конкурсе Рахманинова

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 500 участников из 33 стран мира подали заявки на участие в Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции.
Она рассказала, что в жюри будут представители из США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.
"Вот такое мощное жюри. Ни о каком местечковом конкурсе речи быть не может. Это действительно своеобразная олимпиада в области искусства, такая же командная мощнейшая работа", — пояснила министр.
По ее словам, конкурс будет проходить раз в четыре года.
Мероприятие пройдет с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Концертного зала имени Рахманинова (Филармония-2).
Конкурс был учрежден в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:09Культура
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
 
КультураНовости культурыДенис МацуевРоссияМоскваСШАВеликобританияИспанияИталияГерманияФранцияБельгияМузыкаСергей РахманиновМосковская консерватория имени П. И. Чайковского
 
 
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