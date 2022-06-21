https://ria.ru/20220621/kitay-1797096521.html

В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине

В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине

Затягивание ситуации на Украине играет на руку НАТО, пишет китайская газета Global Times. Так ее автор прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:52

2022-06-21T16:52

2022-06-21T16:52

в мире

нато

украина

европа

йенс столтенберг

китай

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Затягивание ситуации на Украине играет на руку НАТО, пишет китайская газета Global Times. Так ее автор прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что конфликт может затянуться на "годы"."Прогноз Столтенберга больше похож на план и желание НАТО извлечь выгоду из затяжной конфронтации на Украине", — говорится в статье.Боевые действия на Украине продлятся ровно столько, сколько Запад собирается отправлять вооружение украинским солдатам, считают китайские журналисты. При этом "усталость" от финансовых трат на Киев в Европе и США накапливается, и вчерашние союзники начинают постепенно отказываться от поддержки эскалации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

украина

европа

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, нато, украина, европа, йенс столтенберг, китай