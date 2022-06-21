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В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине
В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине
Затягивание ситуации на Украине играет на руку НАТО, пишет китайская газета Global Times. Так ее автор прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:52
2022-06-21T16:52
в мире
нато
украина
европа
йенс столтенберг
китай
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Затягивание ситуации на Украине играет на руку НАТО, пишет китайская газета Global Times. Так ее автор прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что конфликт может затянуться на "годы"."Прогноз Столтенберга больше похож на план и желание НАТО извлечь выгоду из затяжной конфронтации на Украине", — говорится в статье.Боевые действия на Украине продлятся ровно столько, сколько Запад собирается отправлять вооружение украинским солдатам, считают китайские журналисты. При этом "усталость" от финансовых трат на Киев в Европе и США накапливается, и вчерашние союзники начинают постепенно отказываться от поддержки эскалации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html
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в мире, нато, украина, европа, йенс столтенберг, китай
16:52 21.06.2022
 
В Китае резко ответили Столтенбергу на слова о боях на Украине

GT: затяжной конфликт на Украине выгоден НАТО и полностью зависит от поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Затягивание ситуации на Украине играет на руку НАТО, пишет китайская газета Global Times. Так ее автор прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что конфликт может затянуться на "годы".
"Прогноз Столтенберга больше похож на план и желание НАТО извлечь выгоду из затяжной конфронтации на Украине", — говорится в статье.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
15:27
The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется
Боевые действия на Украине продлятся ровно столько, сколько Запад собирается отправлять вооружение украинским солдатам, считают китайские журналисты. При этом "усталость" от финансовых трат на Киев в Европе и США накапливается, и вчерашние союзники начинают постепенно отказываться от поддержки эскалации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
 
В миреНАТОУкраинаЕвропаЙенс СтолтенбергКитай
 
 
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