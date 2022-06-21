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Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации - РИА Новости, 21.06.2022
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Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации
Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации - РИА Новости, 21.06.2022
Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации
Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T02:09
2022-06-21T11:09
экономика
алексей моисеев
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей Госфонда и изделий из них.Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.В прошлом году заместитель министра финансов Алексей Моисеев предложил оставить в Государственном хранилище ценностей только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при мобилизационных нуждах можно быстро продать, а также редкие металлы, которые требуются стране.
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экономика, алексей моисеев, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
02:09 21.06.2022 (обновлено: 11:09 21.06.2022)
 
Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации

Минфин предложил создать резерв драгоценных металлов и камней для мобилизационных нужд

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Золотой слиток. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей Госфонда и изделий из них.
"Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.
В прошлом году заместитель министра финансов Алексей Моисеев предложил оставить в Государственном хранилище ценностей только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при мобилизационных нуждах можно быстро продать, а также редкие металлы, которые требуются стране.
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ЭкономикаАлексей МоисеевРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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