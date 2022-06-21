https://ria.ru/20220621/dragotsennosti-1796907760.html

Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации

Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации - РИА Новости, 21.06.2022

Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации

Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T02:09

2022-06-21T02:09

2022-06-21T11:09

экономика

алексей моисеев

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей Госфонда и изделий из них.Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.В прошлом году заместитель министра финансов Алексей Моисеев предложил оставить в Государственном хранилище ценностей только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при мобилизационных нуждах можно быстро продать, а также редкие металлы, которые требуются стране.

https://ria.ru/20220603/zoloto-1792790380.html

россия

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экономика, алексей моисеев, россия, министерство финансов рф (минфин россии)