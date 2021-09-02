https://ria.ru/20210902/gokhran-1748273977.html

Минфин предложил оставить в Гохране только ликвидные драгметаллы и камни

Минфин предложил оставить в Гохране только ликвидные драгметаллы и камни - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин предложил оставить в Гохране только ликвидные драгметаллы и камни

Минфин РФ предлагает оставить в Гохране только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при необходимости можно быстро продать, а также редкие металлы, в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:30

2021-09-02T06:30

2021-09-02T06:30

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин РФ предлагает оставить в Гохране только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при необходимости можно быстро продать, а также редкие металлы, в которых есть потребность у страны, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.Минфин ранее опубликовал уведомление о разработке законопроекта по созданию резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны.По его словам, сейчас есть договорённость с руководством Гохрана о том, что они активно будут это перерабатывать."Удивительные вещи, конечно, творились, например, находили стеклышки вместо рубинов. Понятно, что эти стеклышки приходится выкидывать, все это списывать и процесс это непростой и небыстрый. А сами такие изделия зачастую художественной ценности никакой не имеют, их приходится просто переплавлять. Второе - продажа низкосортных и малоразмерных алмазов, потому что они не слишком ликвидны и будут терять в цене", - добавил замминистра.Он напомнил, что в этом году Гохран их активно продавал на аукционах, воспользовавшись очень хорошей конъюнктурой рынка. "Мы хотим, чтобы там остались только ликвидные вещи, которые можно будет в случае необходимости быстро продать", - подчеркнул Моисеев.По его словам, есть еще одна составляющая - это обеспечение мобилизационного резерва. "Мы написали письма в ведомства, спросили, сколько нужно оставить металлов, название которых я даже и сказать не могу. К сожалению, результат был неочевидный. Вот мы и хотим это все урегулировать для того, чтобы Госфонд хранил ровно столько редких и особенно не производимых в РФ металлов, сколько потребуется. Исключать, что будут какие-то ограничения с точки зрения торговли нельзя, поэтому надо быть к этому готовым. Но если чего-то в Госфонде много или какие-то вещи не нужны, то надо их продать просто, а что-то купить", - заключил замглавы Минфина.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

https://ria.ru/20191222/1562690235.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)