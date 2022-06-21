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Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Горловке
Украинские войска в 21.00 мск выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:49
2022-06-21T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 мск выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
21:49 21.06.2022
 
Украинские войска выпустили еще семь снарядов по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще семь снарядов по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 мск выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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