https://ria.ru/20220609/graffiti-1794188041.html

Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине

Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине

В нескольких российских городах уличные художники увековечили память военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Граффити, посвященные мужественным РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:50

2022-06-09T13:50

2022-06-09T13:50

фото

специальная военная операция на украине

красноярск

воронеж

волгоград

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В нескольких российских городах уличные художники увековечили память военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Граффити, посвященные мужественным бойцам, — в фотоленте Ria.ru.

красноярск

воронеж

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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