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ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России - РИА Новости, 21.06.2022
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ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России
ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России - РИА Новости, 21.06.2022
ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России
Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:59
2022-06-21T13:30
безопасность
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ак-47
ак-74м
ак-103
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Спецслужбы провели операцию в мае-июне 2022 года. За это время удалось изъять 383 единицы огнестрельного оружия, среди которых: четыре пулемета ("ДП-27" "Максим", "РПД", "MG-42"), 19 автоматов ("АКМ", "АК-47", "АК-74М", "АКС-74У", "АК-103"), 20 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40", "МР-44", "Thompson", "VZ-26"), 178 пистолетов и револьверов, а также пехотный миномет калибра 82 миллиметра, два противотанковых ружья ПТРД.Кроме того, в подпольных мастерских изъяли пять противотанковых мин, более 28 килограммов взрывчатки (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов.Мастерские подпольных оружейников выявили в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму, Коми, Мордовии, Татарстане, Хакасии и Северной Осетии, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
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безопасность, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ак-47, ак-74м, ак-103
09:59 21.06.2022 (обновлено: 13:30 21.06.2022)
 
ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России. Кадр видео ФСБ России
ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России. Кадр видео ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России. Кадр видео ФСБ России
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в релизе.
Спецслужбы провели операцию в мае-июне 2022 года. За это время удалось изъять 383 единицы огнестрельного оружия, среди которых: четыре пулемета ("ДП-27" "Максим", "РПД", "MG-42"), 19 автоматов ("АКМ", "АК-47", "АК-74М", "АКС-74У", "АК-103"), 20 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40", "МР-44", "Thompson", "VZ-26"), 178 пистолетов и револьверов, а также пехотный миномет калибра 82 миллиметра, два противотанковых ружья ПТРД.
Кроме того, в подпольных мастерских изъяли пять противотанковых мин, более 28 килограммов взрывчатки (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов.
Мастерские подпольных оружейников выявили в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму, Коми, Мордовии, Татарстане, Хакасии и Северной Осетии, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
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