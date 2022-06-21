https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1796935197.html

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России - РИА Новости, 21.06.2022

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах России

Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:59

2022-06-21T09:59

2022-06-21T13:30

безопасность

россия

москва

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ак-47

ак-74м

ак-103

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Спецслужбы провели операцию в мае-июне 2022 года. За это время удалось изъять 383 единицы огнестрельного оружия, среди которых: четыре пулемета ("ДП-27" "Максим", "РПД", "MG-42"), 19 автоматов ("АКМ", "АК-47", "АК-74М", "АКС-74У", "АК-103"), 20 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40", "МР-44", "Thompson", "VZ-26"), 178 пистолетов и револьверов, а также пехотный миномет калибра 82 миллиметра, два противотанковых ружья ПТРД.Кроме того, в подпольных мастерских изъяли пять противотанковых мин, более 28 килограммов взрывчатки (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов.Мастерские подпольных оружейников выявили в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму, Коми, Мордовии, Татарстане, Хакасии и Северной Осетии, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20220620/dannye-1796661868.html

россия

москва

санкт-петербург

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безопасность, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ак-47, ак-74м, ак-103