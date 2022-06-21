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В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти"

В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти" - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти"

В Москве в парке "Музеон" стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщил руководитель департамента культуры города Александр... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:39

2022-06-21T22:39

2022-06-21T23:06

общество

городское хозяйство москвы

москва

день памяти и скорби

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве в парке "Музеон" стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.По словам Кибовского, волонтеры зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует дни ВОВ. Увидеть инсталляцию можно 22 июня до 23:59 мск.Акция проходит в Москве в восьмой раз и не прерывалась даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, москва, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945)