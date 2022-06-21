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В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти" - РИА Новости, 21.06.2022
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В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти"
В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти" - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти"
В Москве в парке "Музеон" стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщил руководитель департамента культуры города Александр... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T22:39
2022-06-21T23:06
общество
городское хозяйство москвы
москва
день памяти и скорби
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве в парке "Музеон" стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.По словам Кибовского, волонтеры зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует дни ВОВ. Увидеть инсталляцию можно 22 июня до 23:59 мск.Акция проходит в Москве в восьмой раз и не прерывалась даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945)
22:39 21.06.2022 (обновлено: 23:06 21.06.2022)
 
В Москве на Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти"

В Москве стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби

© Виталий БелоусовАкция "Линия памяти"
Акция Линия памяти
© Виталий Белоусов
Акция "Линия памяти"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве в парке "Музеон" стартовала акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"В этом году мы традиционно проводим акцию на Крымской набережной, в самом центре любимого города. В память о жертвах нацизма, которые принес наш народ в годы той самой страшной войны, которая навсегда останется под названием Великая Отечественная война", — рассказал он.

По словам Кибовского, волонтеры зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует дни ВОВ. Увидеть инсталляцию можно 22 июня до 23:59 мск.
Акция проходит в Москве в восьмой раз и не прерывалась даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
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