https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС

Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС

Свершилось. Еврокомиссия наконец-то рекомендовала странам ЕС рассмотреть Украину в качестве потенциального кандидата в члены. На саммите в Брюсселе 23-24 июня... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:00

2022-06-20T08:00

2022-06-20T09:45

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Свершилось. Еврокомиссия наконец-то рекомендовала странам ЕС рассмотреть Украину в качестве потенциального кандидата в члены. На саммите в Брюсселе 23-24 июня этот вопрос рассмотрят по существу. Если ни у одной из 27 стран не найдется возражений, Украина — во всяком случае, то, что от нее осталось, — станет кандидатом в члены Евросоюза. Что ж, наши поздравления. Украинцы шли к этому долго и трудно.На пути к заветному членству богатейшая республика СССР растеряла всю свою науку и промышленность, пролюбила все высокие технологии, в том числе военные и космические, лишилась практически всех квалифицированных специалистов — от врачей до инженеров, от вузовских профессоров до ракетостроителей.Казалось бы, сознательное разрушение всех связей с Россией могло бы привести к переориентации экономики страны на Европу. Но нет, старушка Европа не любит конкурентов. ЕС всеми силами поддерживал тотальную деиндустриализацию Украины. И одновременно пылесосил все ценные украинские кадры от молодых красивых девушек до пожилых ученых. Производство на Украине было разрушено, страна скатилась в нищету и превратилась, по сути, в рынок рабов.Параллельно обнищанию шла цивилизационная деградация. Городская культура замещалась сельской дичью. Сегодня мы можем видеть результаты этого в полный рост — фашизм, сатанизм, какие-то глупейшие массовые ритуалы наведения порчи на Россию и лично на Путина. Позорище, одним словом.Естественно при таких условиях, что главной украинской мечтой стала эмиграция. Строить государство на этом проклятом месте — не, какое там? Умные люди стремились побыстрее выжать из этой территории все что можно и свалить на пресветлый Запад. Это им удалось. За последние тридцать лет Украина потеряла миллионы своих лучших граждан. Киевский режим даже боится проводить перепись, чтобы не показывать масштабы демографической катастрофы.Но самые умные люди решили, что эмиграция с одним чемоданом — это не для них. Они свалили из Украины сразу целыми областями, городами, регионами. Потому что нормальные люди просто не могли так жить — с факельными шествиями, с запретом русского языка, с "москаляку на гиляку!"Естественным путем отпали от Украины Крым, Донецк, Луганск. В последние месяцы за ними последовали Херсон, Мелитополь, Мариуполь. Население в западных областях чуть не поголовно обзавелось "картами поляка" и вслух надеется, что их заберет в Польшу пан Дуда. В общем, мало что осталось от Украины.Ну и вишенкой на торте — украинцев массово мобилизовали и погнали на фронт воевать против высокопрофессиональных российских контрактников и набравшихся боевого опыта подразделений ДНР и ЛНР. Ну, и чего они там навоюют? Они гибнут в промышленных масштабах, это даже Зеленский уже признает. Это ужас на самом деле.То есть страна потеряла свои земли, свои богатства, своих лучших людей — за что? За призрачное право считать себя "це Эуропой" и "пышаться" этим перед "клятыми москалями". Удачная сделка, что тут скажешь.Еще тридцать лет назад умные дяди и тети из Эуропы подвесили перед носом Украины заветную морковку — членство в ЕС. Выгоды Брюсселя здесь понятны: разоряем богатейший регион Восточной Европы, скупаем все по дешевке, получаем миллионы грамотных белых людей, готовых вкалывать на самых грязных работах за самый мелкий прайс и даже гибнуть за своих хозяев на фронте. Миллионы послушных, старательных, неприхотливых рабов — это же красота, самое то, что нужно для стареющей и нерожающей Европы.Очевидны выгоды и тех олигархов, которые заправляли этой несчастной территорией. Им позволяют пограбить то, что останется после европейских корпораций, гарантируют сохранность капиталов в швейцарских банках. Но хоть убейте, я не могу понять, чего за тридцать лет добились на "эуропейском шляхе" простые украинцы.Они не стали лучше жить. Они стали больше умирать. И за все за это получили лишь пресловутый безвиз — в сущности, право быстренько пересечь границу богатых стран и нелегально работать там в сфере, так сказать, услуг. Ну, мы же все понимаем, какие там услуги. Нелегальная работа в любой сфере — это касается отнюдь не только проституции — это череда бесконечных унижений и обманов, это прости-прощай человеческому достоинству, это отказ от нормального социального статуса, обрекание себя на безысходность на самом деле. Неужели оно того стоило?В последнее время украинцы гибнут за интересы своих европейских хозяев так беззаветно, что Брюссель решил их поощрить. Что может дать Украине статус кандидата в члены ЕС? Да в сущности ничего.Северная Македония болтается в этом статусе уже семнадцать лет, Черногория — двенадцать, Сербия — десять, Албания — восемь, Турция — признанный чемпион в забеге по эуропейскому шляху — уже двадцать три года. Все они, заметим, куда успешнее и демократичнее Украины.Теоретически стране-кандидату может быть предоставлен безвиз и материальная помощь из Брюсселя. Но безвиз Украине уже дали. Деньги тоже вливали — миллиардами евро. Дошел ли хоть один евро до простого украинца? Вопрос риторический.Принять Украину в Евросоюз как полноправного члена не представляется возможным. По экономике — ну, там просто швах. Невооруженным взглядом видно, насколько далеко отстоит Украина от "золотого полумиллиарда" европейцев. Приведем только одну цифру: в ЕС не принимают государства с дефицитом бюджета больше 3%. Бюджетный дефицит Украины на этот год составит около 17,8%.Ну, и это не говоря про такую мелочь, как боевые действия на территории страны. Предлогом для невключения в ЕС Турции стал давно замороженный конфликт вокруг Северного Кипра. Но там все, по сути, тихо. Так, дипломатическая активность взбурлит время от времени, и все. А что творится на Украине?И ведь даже когда спецоперация России закончится, мир вряд ли придет на оставшиеся от Украины территории. Там выстроили такую специальную "зону", где невозможно жить нормальным людям. Они оттуда просто сбегут. Оставшиеся вновь возьмутся за стволы.Большинство граждан Европы прекрасно понимает все риски такого сомнительного актива, как Украина. Население стран ЕС массово высказывается в том смысле, что реальное вступление ее в Евросоюз возможно лишь в самой отдаленной перспективе. "Дело нескольких десятилетий" — как заметил по этому поводу президент Франции Макрон.То есть уже сейчас европейские элиты прямым текстом поясняют украинцам, что все эти саммиты, решения Еврокомиссии, торжественные стендапы Зеленского — это все просто так, для отвода глаз. Никакого реального смысла в этих мероприятиях нет, кроме того, чтобы вновь и вновь внушать украинцам, что они "не такие", как русские, что Европа с ними, заграница им поможет. Ах, как же давно им вешают эту лапшу на уши!Грядущий саммит позволил подогреть европейские хотелки и у других постсоветских республик. Руководители Грузии и Молдавии, подавшие заявы на статус кандидата сразу вслед за Украиной, изображают сейчас глубокую обиду."Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим", — сердится премьер-министр Грузии, напоминая, что его страна "на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям"."Мы хотели бы получить статус кандидата <...> как можно скорее, — завидует президент Молдавии Майя Санду, — но мы реалисты и понимаем, что есть процессы, которые мы должны пройти для вступления в ЕС".Вот это правильно, госпожа президент. Процессы такие есть, они называются депопуляция, обнищание и одичание. Когда они зайдут в Молдавии достаточно далеко, у страны появится свой европейский шанс. Кстати, запрет на российское телевещание — большой шаг на этом пути.Еще в 2014 году, когда Украину стали прям силком втаскивать на "эуропейский шлях", Москва всячески призывала Киев прийти в себя и образумиться. Предлагали кредиты, помощь, советовали просто подождать, не рубить с плеча, вчитаться внимательно в соглашение об ассоциации с ЕС, посмотреть, что там написано мелким шрифтом. Нет, все призывы к разуму оказались бессильны. Киевские элиты сумели продать своему народу всю эту чушь об их избранности, элитарности, европейскости. Результат известен.Самое обидное для украинцев, что все вот это они вытворяют с собой и со своей страной назло "клятым москалям", а москалям это как-то совершенно побоку. Мы только c изумлением и жалостью глядим на землю, некогда такую прекрасную, на ее замороченных обитателей. Вот зачем они все это проделывают?Сотрудничество с Евросоюзом, дорогие украинцы, оказалось для вас глупой и невыгодной сделкой. За европейскую мечту вы расплачивались своей убитой социалкой, уничтоженным здравоохранением, деиндустриализацией, безумным ростом цен. Теперь вот платите своими жизнями. И все это только для того, чтобы жена Зеленского могла шопиться в Лондоне и сниматься на обложки глянцевых журналов. Она хорошо выглядит, конечно.С этим статусом кандидата в члены ЕС, дорогие украинцы, вас опять, как бы это повежливее выразиться, обманывают. Может, хватит уже скакать на граблях?

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796528128.html

https://ria.ru/20220614/evropa-1795246170.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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майя санду, украина, брюссель, европа, евросоюз, еврокомиссия, авторы