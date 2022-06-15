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Санду призвала как можно скорее дать Молдавии статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
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Санду призвала как можно скорее дать Молдавии статус кандидата в ЕС
Санду призвала как можно скорее дать Молдавии статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
Санду призвала как можно скорее дать Молдавии статус кандидата в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в среду, что страна хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз как можно скорее и готова для... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:29
2022-06-15T18:29
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в среду, что страна хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз как можно скорее и готова для этого работать."Мы хотели бы получить статус кандидата на вступление в ЕС как можно скорее, но мы реалисты и понимаем, что есть процессы, которые мы должны пройти для вступления в ЕС. Мы не ищем коротких путей, мы готовы работать и хотим быть оценены по заслугам, по результатам нашей работы", - заявила Санду.Она отметила, что власти рассчитывают получить поддержку на ближайшем саммите Еврокомиссии в Брюсселе. Президент подчеркнула, что Молдавия активно работает над внедрением реформ, которые сделают жизнь граждан в стране лучше и укрепят демократические ценности.Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду
18:29 15.06.2022
 
Санду призвала как можно скорее дать Молдавии статус кандидата в ЕС

Санду: Молдавия хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз как можно скорее

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге в среду, что страна хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз как можно скорее и готова для этого работать.
"Мы хотели бы получить статус кандидата на вступление в ЕС как можно скорее, но мы реалисты и понимаем, что есть процессы, которые мы должны пройти для вступления в ЕС. Мы не ищем коротких путей, мы готовы работать и хотим быть оценены по заслугам, по результатам нашей работы", - заявила Санду.
Она отметила, что власти рассчитывают получить поддержку на ближайшем саммите Еврокомиссии в Брюсселе. Президент подчеркнула, что Молдавия активно работает над внедрением реформ, которые сделают жизнь граждан в стране лучше и укрепят демократические ценности.
Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
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В миреМолдавияЕвросоюзМайя Санду
 
 
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