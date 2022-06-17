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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:56
2022-06-17T13:34
еврокомиссия
в мире
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.При этом ЕК подчеркнула, что Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.Аналогичную позицию Еврокомиссия заняла также в отношении Молдавии, а Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.При этом окончательное решение по статусу этих трех стран будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, но до сих пор не вошла в ЕС. Турции это статус присвоили еще в 1999 году, но она также не вошла в Евросоюз.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html
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еврокомиссия, в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен
12:56 17.06.2022 (обновлено: 13:34 17.06.2022)
 
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
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При этом ЕК подчеркнула, что Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Аналогичную позицию Еврокомиссия заняла также в отношении Молдавии, а Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.
При этом окончательное решение по статусу этих трех стран будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, но до сих пор не вошла в ЕС. Турции это статус присвоили еще в 1999 году, но она также не вошла в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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