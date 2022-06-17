https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:56

2022-06-17T12:56

2022-06-17T13:34

еврокомиссия

в мире

украина

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.При этом ЕК подчеркнула, что Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.Аналогичную позицию Еврокомиссия заняла также в отношении Молдавии, а Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.При этом окончательное решение по статусу этих трех стран будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, но до сих пор не вошла в ЕС. Турции это статус присвоили еще в 1999 году, но она также не вошла в Евросоюз.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795963920.html

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен