https://ria.ru/20220620/sochi-1796729183.html

В Сочи открыли второй экопляж

В Сочи открыли второй экопляж - РИА Новости, 20.06.2022

В Сочи открыли второй экопляж

Второй экопляж Сочи открыли на территории поселка Дагомыс в Лазаревском районе, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:31

2022-06-20T14:31

2022-06-20T14:31

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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Второй экопляж Сочи открыли на территории поселка Дагомыс в Лазаревском районе, сообщила пресс-служба администрации города."Пляжу присвоена высшая категория качества по оценке Ростуризма. Над побережьем развивается "синий" флаг", – рассказали в пресс-службе мэрии.Ранее мэрия информировала, что на территории Сочи впервые появятся два экопляжа. Первый был открыт в Центральном районе курорта на набережной "Маяк" в мае 2022 года."Это уже второй экопляж, который мы открыли в Сочи в Год экологии. В дальнейшем при капитальном благоустройстве новых территорий мы, конечно, будем руководствоваться именно этими стандартами. Надеемся, что обновленное пространство будет радовать наших жителей и гостей", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Сочи Инны Петуховой.На территории пляжа была заменена коммунальная инфраструктура, брусчатка, прогулочная зона увеличилась в два раза, галечная полоса стала шире из-за отсыпки, а инфраструктура сооружена из натуральных природных материалов.При этом, как отмечают власти, после летнего сезона реконструкция остальной части набережной протяженностью 400 метров продолжится.

https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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