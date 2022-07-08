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Температура воды в море в Лазаревском 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июль и август
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Туризм
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Температура моря в Лазаревском: сейчас и по месяцам
Температура воды в море в Лазаревском 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июль и август
Температура моря в Лазаревском: сейчас и по месяцам
Температура воды в Лазаревском различается в зависимости от периода и погодных условий. Насколько прогрелось Черное море сейчас, какой прогноз на лето и осень... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:29
2022-07-08T17:29
туризм
россия
черное море
сочи
погода
море
отдых
туризм
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Температура воды в Лазаревском различается в зависимости от периода и погодных условий. Насколько прогрелось Черное море сейчас, какой прогноз на лето и осень 2022 года и в какой месяц вода самая комфортная для купания. Данные о температуре на сегодняшний день и в июле, средние значения по месяцам, прогноз погоды на 14 дней, - в материале РИА Новости.Температура воды в ЛазаревскомЛазаревское - это район большого Сочи, поэтому климатические условия почти не отличаются. Однако отдыхающих здесь поменьше и найти жилье приезжему туристу проще. Благодаря тому, что поселок расположен в зоне влажного субтропического климата, лето здесь жаркое, а зима теплая и дождливая. Благоприятная для отдыха погода здесь с мая по октябрь, самые жаркие месяцы - июль и август, в это время средняя температура воздуха здесь составляет 27,7°С, а воды - 25,9°С.По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, купальный сезон на Черноморском побережье в этом году начался в середине июня. К этому времени температура воды приблизилась к 20 градусам.СейчасВода у побережья прогрелась настолько, что можно комфортно отдыхать с детьми.Средняя температура по месяцамКупальный сезон на курорте начинается в июне и заканчивается в октябре. Среднегодовая температура воды на побережье составляет +17.9°C:Минимальная обычно в феврале, максимальная - в июле.По данным метеобюро “Фобос”, в ближайшие две недели в погода в Лазаревском будет соответствовать климатическим нормам июля: температура воздуха в среднем прогреется до +27°C, 30°C, увеличится количество солнечных дней, но в начале месяца пройдут летние грозы.МайПоследний месяц весны хорош для любителей экскурсионного и пляжного отдыха. Это подходящее время для тех, кто не любит сильную жару: средняя температура воздуха в Лазаревском в мае обычно равна 21°С, а вода редко прогревается выше +18°С, купаться достаточно холодно, но на пляжах поселка уже появляются первые отдыхающие. Погода в это время очень нестабильна, теплые дни могут сменяться похолоданием, дождями и пронизывающими ветрами.ИюньНа этот месяц приходится официальное открытие пляжного сезона, температура воздуха в это время еще не высока: в среднем +22°С, вода на побережье нагревается до +23°С. Количество дождливых дней снижается до минимума.ИюльИюль по количеству отдыхающих - пиковый месяц. Большинство любителей жаркого солнца и пляжного отдыха приезжают в Лазаревское именно в июле. Температура воздуха в это время редко бывает ниже +26,3 °C, а в ночные часы держится около +19 °C. Средняя температура воды составляет +25.8°C, минимальная - 23.0°C, максимальная - 28.0°C. Это самая комфортная вода для длительного купания.АвгустКонец лета на Черноморском побережье Лазаревского сухой и жаркий, дожди и ветра в это время бывают редко. Температура воздуха держится около +30°C днем и +19°C ночью. Море в этом месяце максимально теплое и располагающее к купанию днем и в ночные часы: средняя температура воды составляет 26.8°C, минимальная - 23°C, максимальная - 29°C.СентябрьС первым осенним месяцем в Лазаревском начинается бархатный сезон. В это время туристов становится меньше, солнце не такое активное, погода уже не знойная, но теплая, а вода по-прежнему комфортная. Днем столбик термометра поднимается в среднем до +24,2°C, но ночью уже достаточно прохладно (около +16,8°C). Вода в Черном море остывает долго и держится на уровне +24,6°C.ОктябрьПервую половину месяца еще можно посвятить пляжному отдыху, к концу октября погода начинает портиться и не располагает к солнечным ваннам и купанию в море. Днем температура воздуха еще достаточно теплая, до +17°C, температура воды - в среднем +21°C (минимальное значение 17.0°C, максимальное 25.0°C), многим такая вода покажется бодрящей и прохладной, но некоторые еще купаются.Когда в Лазаревском самое теплое мореСамое теплое море в Лазаревском в августе, когда температуры воздуха и воды достигают своего пика.Что влияет на температуру водыНа температуру воды влияет множество факторов:Лазаревское находится в зоне влажных субтропиков, в окружении Кавказских гор. Это гарантирует курорту мягкий климат и теплое море. Близость к горам помогает поселку избежать штормов, бушующих в других частях побережья.
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россия, черное море, сочи, погода, море, отдых, туризм, новости - туризм
17:29 08.07.2022
 

Температура моря в Лазаревском: сейчас и по месяцам

CC BY 3.0 / Tanya Dedyukhina / ЛазаревскоеТемпература воды в Лазаревском
Температура воды в Лазаревском - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY 3.0 / Tanya Dedyukhina / Лазаревское
Температура воды в Лазаревском
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Температура воды в Лазаревском различается в зависимости от периода и погодных условий. Насколько прогрелось Черное море сейчас, какой прогноз на лето и осень 2022 года и в какой месяц вода самая комфортная для купания. Данные о температуре на сегодняшний день и в июле, средние значения по месяцам, прогноз погоды на 14 дней, - в материале РИА Новости.

Температура воды в Лазаревском

Лазаревское - это район большого Сочи, поэтому климатические условия почти не отличаются. Однако отдыхающих здесь поменьше и найти жилье приезжему туристу проще. Благодаря тому, что поселок расположен в зоне влажного субтропического климата, лето здесь жаркое, а зима теплая и дождливая. Благоприятная для отдыха погода здесь с мая по октябрь, самые жаркие месяцы - июль и август, в это время средняя температура воздуха здесь составляет 27,7°С, а воды - 25,9°С.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, купальный сезон на Черноморском побережье в этом году начался в середине июня. К этому времени температура воды приблизилась к 20 градусам.

Сейчас

Вода у побережья прогрелась настолько, что можно комфортно отдыхать с детьми.

Средняя температура по месяцам

Купальный сезон на курорте начинается в июне и заканчивается в октябре. Среднегодовая температура воды на побережье составляет +17.9°C:
  • зимой 11.6°C;
  • весной 13,1°C;
  • летом 25.5°C;
  • осенью 21,2°C.
Минимальная обычно в феврале, максимальная - в июле.
По данным метеобюро “Фобос”, в ближайшие две недели в погода в Лазаревском будет соответствовать климатическим нормам июля: температура воздуха в среднем прогреется до +27°C, 30°C, увеличится количество солнечных дней, но в начале месяца пройдут летние грозы.
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Май
Последний месяц весны хорош для любителей экскурсионного и пляжного отдыха. Это подходящее время для тех, кто не любит сильную жару: средняя температура воздуха в Лазаревском в мае обычно равна 21°С, а вода редко прогревается выше +18°С, купаться достаточно холодно, но на пляжах поселка уже появляются первые отдыхающие. Погода в это время очень нестабильна, теплые дни могут сменяться похолоданием, дождями и пронизывающими ветрами.
Июнь
На этот месяц приходится официальное открытие пляжного сезона, температура воздуха в это время еще не высока: в среднем +22°С, вода на побережье нагревается до +23°С. Количество дождливых дней снижается до минимума.
CC BY 3.0 / Tanya Dedyukhina / ЛазаревскоеЛазаревское
Лазаревское - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY 3.0 / Tanya Dedyukhina / Лазаревское
Лазаревское
Июль
Июль по количеству отдыхающих - пиковый месяц. Большинство любителей жаркого солнца и пляжного отдыха приезжают в Лазаревское именно в июле. Температура воздуха в это время редко бывает ниже +26,3 °C, а в ночные часы держится около +19 °C. Средняя температура воды составляет +25.8°C, минимальная - 23.0°C, максимальная - 28.0°C. Это самая комфортная вода для длительного купания.
Август
Конец лета на Черноморском побережье Лазаревского сухой и жаркий, дожди и ветра в это время бывают редко. Температура воздуха держится около +30°C днем и +19°C ночью. Море в этом месяце максимально теплое и располагающее к купанию днем и в ночные часы: средняя температура воды составляет 26.8°C, минимальная - 23°C, максимальная - 29°C.
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Сентябрь

С первым осенним месяцем в Лазаревском начинается бархатный сезон. В это время туристов становится меньше, солнце не такое активное, погода уже не знойная, но теплая, а вода по-прежнему комфортная. Днем столбик термометра поднимается в среднем до +24,2°C, но ночью уже достаточно прохладно (около +16,8°C). Вода в Черном море остывает долго и держится на уровне +24,6°C.

Октябрь

Первую половину месяца еще можно посвятить пляжному отдыху, к концу октября погода начинает портиться и не располагает к солнечным ваннам и купанию в море. Днем температура воздуха еще достаточно теплая, до +17°C, температура воды - в среднем +21°C (минимальное значение 17.0°C, максимальное 25.0°C), многим такая вода покажется бодрящей и прохладной, но некоторые еще купаются.
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Когда в Лазаревском самое теплое море

Самое теплое море в Лазаревском в августе, когда температуры воздуха и воды достигают своего пика.

Что влияет на температуру воды

На температуру воды влияет множество факторов:
  • температура воздуха;
  • ветер;
  • течения;
  • испарение воды с поверхности;
  • географическая широта.
Лазаревское находится в зоне влажных субтропиков, в окружении Кавказских гор. Это гарантирует курорту мягкий климат и теплое море. Близость к горам помогает поселку избежать штормов, бушующих в других частях побережья.
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