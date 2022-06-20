Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде
Сенатор Гумерова: невозможно запретить настоящее, глубокое и проверенное веками
© Пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.
"История доказала, что невозможно запретить то, что является настоящим, глубоким и прошло проверку, что называется, веками, временем. И мы видим, что сейчас целый ряд театральных деятелей, в том числе и в Европе, уже разрешили выступать нашим звездам российским", - сказала политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
По ее словам, люди с воодушевлением воспринимают возвращение к здравому смыслу. "Я уверена, что никогда нельзя запретить Чайковского, никогда не умрет великое русское слово Пушкина. Настоящие культура, искусство - все, что воспитывает, заставляет быть лучше, чище, понимать глубинный смысл бытия, оно с нами будет всегда", - сказала Гумерова.
Она выразила уверенность, что все попытки это запретить обречены на провал. "Безусловно, нам больно, когда расторгаются контракты с нашими звездами. Но наши величайшие мастера сделали свой выбор, и они сказали, что Россия, русское слово, русская культура - это фундамент, и они никогда от этого не откажутся", - отметила законодатель, подчеркнув, что русских мастеров пытались принудить отказаться от своей культуры.
"Я уверена, это все обречено на провал и не будет иметь того результата, на который рассчитывали некоторые наши недружественные партнеры", - заключила глава комитета СФ.