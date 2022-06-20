https://ria.ru/20220620/otmena-1796746474.html

Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде

Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.06.2022

Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде

Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:50

2022-06-20T13:50

2022-06-20T13:50

культура

европа

россия

в мире

совет федерации рф

лилия гумерова

санкции в отношении россии

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150664/15/1506641539_0:197:2531:1621_1920x0_80_0_0_19ec159b33e4906f5cc4aff8d2068cd4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова."История доказала, что невозможно запретить то, что является настоящим, глубоким и прошло проверку, что называется, веками, временем. И мы видим, что сейчас целый ряд театральных деятелей, в том числе и в Европе, уже разрешили выступать нашим звездам российским", - сказала политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".По ее словам, люди с воодушевлением воспринимают возвращение к здравому смыслу. "Я уверена, что никогда нельзя запретить Чайковского, никогда не умрет великое русское слово Пушкина. Настоящие культура, искусство - все, что воспитывает, заставляет быть лучше, чище, понимать глубинный смысл бытия, оно с нами будет всегда", - сказала Гумерова.Она выразила уверенность, что все попытки это запретить обречены на провал. "Безусловно, нам больно, когда расторгаются контракты с нашими звездами. Но наши величайшие мастера сделали свой выбор, и они сказали, что Россия, русское слово, русская культура - это фундамент, и они никогда от этого не откажутся", - отметила законодатель, подчеркнув, что русских мастеров пытались принудить отказаться от своей культуры."Я уверена, это все обречено на провал и не будет иметь того результата, на который рассчитывали некоторые наши недружественные партнеры", - заключила глава комитета СФ.

https://ria.ru/20220527/voyna-1791084018.html

https://ria.ru/20220416/ssha-1783855500.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европа, россия, в мире, совет федерации рф, лилия гумерова, санкции в отношении россии, новости культуры