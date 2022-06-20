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Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220620/otmena-1796746474.html
Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде
Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.06.2022
Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде
Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:50
2022-06-20T13:50
культура
европа
россия
в мире
совет федерации рф
лилия гумерова
санкции в отношении россии
новости культуры
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова."История доказала, что невозможно запретить то, что является настоящим, глубоким и прошло проверку, что называется, веками, временем. И мы видим, что сейчас целый ряд театральных деятелей, в том числе и в Европе, уже разрешили выступать нашим звездам российским", - сказала политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".По ее словам, люди с воодушевлением воспринимают возвращение к здравому смыслу. "Я уверена, что никогда нельзя запретить Чайковского, никогда не умрет великое русское слово Пушкина. Настоящие культура, искусство - все, что воспитывает, заставляет быть лучше, чище, понимать глубинный смысл бытия, оно с нами будет всегда", - сказала Гумерова.Она выразила уверенность, что все попытки это запретить обречены на провал. "Безусловно, нам больно, когда расторгаются контракты с нашими звездами. Но наши величайшие мастера сделали свой выбор, и они сказали, что Россия, русское слово, русская культура - это фундамент, и они никогда от этого не откажутся", - отметила законодатель, подчеркнув, что русских мастеров пытались принудить отказаться от своей культуры."Я уверена, это все обречено на провал и не будет иметь того результата, на который рассчитывали некоторые наши недружественные партнеры", - заключила глава комитета СФ.
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европа, россия, в мире, совет федерации рф, лилия гумерова, санкции в отношении россии, новости культуры
13:50 20.06.2022
 
Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, заявили в Совфеде

Сенатор Гумерова: невозможно запретить настоящее, глубокое и проверенное веками

© Пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Попытки "отменить" русскую культуру обречены на провал, российские мастера уже возвращаются на европейские сцены, и публика воспринимает это с воодушевлением, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.
"История доказала, что невозможно запретить то, что является настоящим, глубоким и прошло проверку, что называется, веками, временем. И мы видим, что сейчас целый ряд театральных деятелей, в том числе и в Европе, уже разрешили выступать нашим звездам российским", - сказала политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
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По ее словам, люди с воодушевлением воспринимают возвращение к здравому смыслу. "Я уверена, что никогда нельзя запретить Чайковского, никогда не умрет великое русское слово Пушкина. Настоящие культура, искусство - все, что воспитывает, заставляет быть лучше, чище, понимать глубинный смысл бытия, оно с нами будет всегда", - сказала Гумерова.
Она выразила уверенность, что все попытки это запретить обречены на провал. "Безусловно, нам больно, когда расторгаются контракты с нашими звездами. Но наши величайшие мастера сделали свой выбор, и они сказали, что Россия, русское слово, русская культура - это фундамент, и они никогда от этого не откажутся", - отметила законодатель, подчеркнув, что русских мастеров пытались принудить отказаться от своей культуры.
"Я уверена, это все обречено на провал и не будет иметь того результата, на который рассчитывали некоторые наши недружественные партнеры", - заключила глава комитета СФ.
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