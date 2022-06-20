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Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера - РИА Новости, 20.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/kompyuter-1796641897.html
Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера
Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера - РИА Новости, 20.06.2022
Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера
Квантовый компьютер может оказаться не таким "всесильным", каким его зачастую принято считать — возможно, найдутся задачи, которые даже это устройство не решит, РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:47
2022-06-20T03:47
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
санкт-петербург
россия
москва
руслан юнусов ("росатом")
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Квантовый компьютер может оказаться не таким "всесильным", каким его зачастую принято считать — возможно, найдутся задачи, которые даже это устройство не решит, полагает руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.Одним из важных "неядерных" направлений российской атомной отрасли в последние годы стало создание отечественного квантового компьютера — устройства, которое за счет квантовых эффектов будет способно на порядки быстрее решать задачи, недоступные самым мощным нынешним суперкомпьютерам.Но насколько "всемогущим" будет квантовый компьютер — это хороший вопрос, сказал Юнусов в интервью РИА Новости на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, надо вспомнить, почему квантовый компьютер считается прорывным для сверхсложных вычислений. "Потому что он базируется на принципах, на которых устроена природа в самой своей глубине. Мы, строго говоря, все — квантовые существа", — отметил собеседник агентства."Но надо учесть, что никакой компьютер сам по себе ничего не вычисляет. Нужно создать программное обеспечение, алгоритм — то, что делает человек. Возможно, когда-нибудь поможет искусственный суперинтеллект, и тогда можно будет решить почти все", — сказал Юнусов. "Но ответим ли мы на вопрос, почему наша природа устроена именно так, а не иначе? Неизвестно. Это покажет только будущее", — добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/kompyutery-1795697495.html
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технологии, санкт-петербург, россия, москва, руслан юнусов ("росатом")
03:47 20.06.2022
 
Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера

Разработчик Юнусов: квантовый компьютер может оказаться не "всесильным", каким его считают

© Aalto UniversityКвантовая схема
Квантовая схема
© Aalto University
Квантовая схема. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Квантовый компьютер может оказаться не таким "всесильным", каким его зачастую принято считать — возможно, найдутся задачи, которые даже это устройство не решит, полагает руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
Одним из важных "неядерных" направлений российской атомной отрасли в последние годы стало создание отечественного квантового компьютера — устройства, которое за счет квантовых эффектов будет способно на порядки быстрее решать задачи, недоступные самым мощным нынешним суперкомпьютерам.
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Но насколько "всемогущим" будет квантовый компьютер — это хороший вопрос, сказал Юнусов в интервью РИА Новости на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Речь о том, где проходит предел познаваемости мира. Есть ли в принципе непознаваемое или нет? Ответ я не знаю, но, по крайней мере, с помощью квантового компьютера мы раздвинем наши пределы познания мира", — сказал Юнусов.

По его словам, надо вспомнить, почему квантовый компьютер считается прорывным для сверхсложных вычислений. "Потому что он базируется на принципах, на которых устроена природа в самой своей глубине. Мы, строго говоря, все — квантовые существа", — отметил собеседник агентства.
"Но надо учесть, что никакой компьютер сам по себе ничего не вычисляет. Нужно создать программное обеспечение, алгоритм — то, что делает человек. Возможно, когда-нибудь поможет искусственный суперинтеллект, и тогда можно будет решить почти все", — сказал Юнусов. "Но ответим ли мы на вопрос, почему наша природа устроена именно так, а не иначе? Неизвестно. Это покажет только будущее", — добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияМоскваРуслан Юнусов ("Росатом")
 
 
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