https://ria.ru/20220620/kompyuter-1796641897.html

Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера

Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера - РИА Новости, 20.06.2022

Разработчик "Росатома" усомнился во "всесильности" квантового компьютера

Квантовый компьютер может оказаться не таким "всесильным", каким его зачастую принято считать — возможно, найдутся задачи, которые даже это устройство не решит, РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:47

2022-06-20T03:47

2022-06-20T03:47

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

санкт-петербург

россия

москва

руслан юнусов ("росатом")

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Квантовый компьютер может оказаться не таким "всесильным", каким его зачастую принято считать — возможно, найдутся задачи, которые даже это устройство не решит, полагает руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.Одним из важных "неядерных" направлений российской атомной отрасли в последние годы стало создание отечественного квантового компьютера — устройства, которое за счет квантовых эффектов будет способно на порядки быстрее решать задачи, недоступные самым мощным нынешним суперкомпьютерам.Но насколько "всемогущим" будет квантовый компьютер — это хороший вопрос, сказал Юнусов в интервью РИА Новости на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, надо вспомнить, почему квантовый компьютер считается прорывным для сверхсложных вычислений. "Потому что он базируется на принципах, на которых устроена природа в самой своей глубине. Мы, строго говоря, все — квантовые существа", — отметил собеседник агентства."Но надо учесть, что никакой компьютер сам по себе ничего не вычисляет. Нужно создать программное обеспечение, алгоритм — то, что делает человек. Возможно, когда-нибудь поможет искусственный суперинтеллект, и тогда можно будет решить почти все", — сказал Юнусов. "Но ответим ли мы на вопрос, почему наша природа устроена именно так, а не иначе? Неизвестно. Это покажет только будущее", — добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/kompyutery-1795697495.html

https://ria.ru/20220526/patent-1790865138.html

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технологии, санкт-петербург, россия, москва, руслан юнусов ("росатом")