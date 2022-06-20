https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796895683.html

В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита

В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита - РИА Новости, 20.06.2022

В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита

Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:19

2022-06-20T22:19

2022-06-20T22:19

антон алиханов

литва

калининград

россия

совет федерации рф

нато

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор Антон Алиханов. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

литва

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

антон алиханов, литва, калининград, россия, совет федерации рф, нато