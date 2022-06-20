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В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита - РИА Новости, 20.06.2022
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В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита
В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита - РИА Новости, 20.06.2022
В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита
Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:19
2022-06-20T22:19
антон алиханов
литва
калининград
россия
совет федерации рф
нато
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор Антон Алиханов. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html
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антон алиханов, литва, калининград, россия, совет федерации рф, нато
22:19 20.06.2022
 
В Калининграде создали оперштаб для решения ситуации с запретом транзита

В Калининграде создали оперштаб для решения вопросов, связанных с запретом транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор Антон Алиханов. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.
"Провели совещание вместе с коллегами из Федерального минтранса, создали оперативный штаб, будем оперативно решать транспортно-логистические вопросы", - сказал Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда , или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград , как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 15:15
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград
 
Антон АлихановЛитваКалининградРоссияСовет Федерации РФНАТО
 
 
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