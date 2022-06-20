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Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/gumpomosch-1796657410.html
Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса
Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса - РИА Новости, 20.06.2022
Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса
Участвующие в спецоперации на Украине дагестанские военнослужащие получают гуманитарные грузы от властей республики, но раздают их гражданскому населению на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:24
2022-06-20T09:24
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
дальний восток
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей меликов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участвующие в спецоперации на Украине дагестанские военнослужащие получают гуманитарные грузы от властей республики, но раздают их гражданскому населению на территории освобожденных районов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.В интервью РИА Новости на ПМЭФ он рассказал, что власти республики проводят гуманитарные акции для военнослужащих, участвующих в спецоперации."Направляем им гуманитарные грузы. Но дагестанцы – особенный народ, и ребята, которые получают гуманитарную помощь, в большинстве случаев передают ее гражданскому населению на территории освобожденных районов. Свидетельством тому - кадры видеосъемки, которые мы получаем из зоны боевых действий. То есть, с одной стороны, дагестанцы - сильные и отважные воины, а с другой - добрые и человечные, чуткие к чужому горю люди", - рассказал Меликов.Он добавил, что дагестанцы участвуют в специальной операции в составе практически всех группировок, соединений, воинских частей, подразделений, начиная от тех, которые прибыли в зону специальной военной операции с Дальнего Востока, и заканчивая находящимися в составе Западного военного округа.По его словам, многие из них уже награждены государственными наградами. Меликов уточнил, что после того, как старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первому было посмертно присвоено звание Героя России, многие земляки заключили контракты или вступили в добровольческие формирования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/gumpomosch-1796499299.html
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дальний восток
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общество, дальний восток, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей меликов
09:24 20.06.2022
 
Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса

Глава Дагестана Меликов: дагестанские военные отдают свою гумпомощь жителям Донбасса

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Дагестана Сергей Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Дагестана Сергей Меликов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участвующие в спецоперации на Украине дагестанские военнослужащие получают гуманитарные грузы от властей республики, но раздают их гражданскому населению на территории освобожденных районов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
В интервью РИА Новости на ПМЭФ он рассказал, что власти республики проводят гуманитарные акции для военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Пиломатериалы - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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"Направляем им гуманитарные грузы. Но дагестанцы – особенный народ, и ребята, которые получают гуманитарную помощь, в большинстве случаев передают ее гражданскому населению на территории освобожденных районов. Свидетельством тому - кадры видеосъемки, которые мы получаем из зоны боевых действий. То есть, с одной стороны, дагестанцы - сильные и отважные воины, а с другой - добрые и человечные, чуткие к чужому горю люди", - рассказал Меликов.
Он добавил, что дагестанцы участвуют в специальной операции в составе практически всех группировок, соединений, воинских частей, подразделений, начиная от тех, которые прибыли в зону специальной военной операции с Дальнего Востока, и заканчивая находящимися в составе Западного военного округа.
По его словам, многие из них уже награждены государственными наградами. Меликов уточнил, что после того, как старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первому было посмертно присвоено звание Героя России, многие земляки заключили контракты или вступили в добровольческие формирования.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоДальний ВостокРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей Меликов
 
 
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