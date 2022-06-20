https://ria.ru/20220620/gumpomosch-1796657410.html

Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса

Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса - РИА Новости, 20.06.2022

Меликов рассказал о помощи дагестанских военных жителям Донбасса

Участвующие в спецоперации на Украине дагестанские военнослужащие получают гуманитарные грузы от властей республики, но раздают их гражданскому населению на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:24

2022-06-20T09:24

2022-06-20T09:24

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

дальний восток

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей меликов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участвующие в спецоперации на Украине дагестанские военнослужащие получают гуманитарные грузы от властей республики, но раздают их гражданскому населению на территории освобожденных районов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.В интервью РИА Новости на ПМЭФ он рассказал, что власти республики проводят гуманитарные акции для военнослужащих, участвующих в спецоперации."Направляем им гуманитарные грузы. Но дагестанцы – особенный народ, и ребята, которые получают гуманитарную помощь, в большинстве случаев передают ее гражданскому населению на территории освобожденных районов. Свидетельством тому - кадры видеосъемки, которые мы получаем из зоны боевых действий. То есть, с одной стороны, дагестанцы - сильные и отважные воины, а с другой - добрые и человечные, чуткие к чужому горю люди", - рассказал Меликов.Он добавил, что дагестанцы участвуют в специальной операции в составе практически всех группировок, соединений, воинских частей, подразделений, начиная от тех, которые прибыли в зону специальной военной операции с Дальнего Востока, и заканчивая находящимися в составе Западного военного округа.По его словам, многие из них уже награждены государственными наградами. Меликов уточнил, что после того, как старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первому было посмертно присвоено звание Героя России, многие земляки заключили контракты или вступили в добровольческие формирования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/gumpomosch-1796499299.html

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общество, дальний восток, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей меликов