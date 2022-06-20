https://ria.ru/20220620/es-1796747641.html

ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине

ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине

Сотрудничество между НАТО и ЕС значительно усилилось за последний год, в особенности на фоне кризиса на Украине, говорится в седьмом докладе по вопросам... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:56

2022-06-20T13:56

2022-06-20T13:56

в мире

евросоюз

нато

йенс столтенберг

урсула фон дер ляйен

украина

россия

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сотрудничество между НАТО и ЕС значительно усилилось за последний год, в особенности на фоне кризиса на Украине, говорится в седьмом докладе по вопросам сотрудничества двух организаций в период с июня 2021 по май 2022 года."Доклад подробно рассматривает прогресс, достигнутый в период с июня 2021 по май 2022 года, демонстрируя ощутимые результаты во всех областях", - указывается в документе.Сообщается, что с начала кризиса на Украине "ЕС и НАТО, государства-член Евросоюза и союзники по НАТО активизировали свою работу и сотрудничество, демонстрируя полное единство в осуждении" России и поддержке Украины."Стратегическое партнерство ЕС-НАТО является как никогда прочным и актуальным… Политический диалог ЕС и НАТО был еще более усилен", - констатируется в докладе.В документе указывается, что среди значимых результатов сотрудничества между ЕС и НАТО значатся: установление структурированного диалога по вопросам устойчивости, сотрудничество в области стратегических коммуникаций и борьбы с манипулированием информацией, усилия по согласованию усилий в области оборонного планирования ЕС и НАТО, диалог по военной мобильности и взаимодействие по вопросам кризиса на Украине.Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник проводят переговоры в штаб-квартире альянса в Брюсселе.Европейский союз и НАТО продолжают работу над совместной декларацией, которая должна была быть подписана в конце 2021 года, но о подписании не сообщалось. Ее содержание стороны не раскрывают.

https://ria.ru/20220618/nato-1796442538.html

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в мире, евросоюз, нато, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, украина, россия, брюссель