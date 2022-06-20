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ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине
ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине
Сотрудничество между НАТО и ЕС значительно усилилось за последний год, в особенности на фоне кризиса на Украине, говорится в седьмом докладе по вопросам... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:56
2022-06-20T13:56
в мире
евросоюз
нато
йенс столтенберг
урсула фон дер ляйен
украина
россия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сотрудничество между НАТО и ЕС значительно усилилось за последний год, в особенности на фоне кризиса на Украине, говорится в седьмом докладе по вопросам сотрудничества двух организаций в период с июня 2021 по май 2022 года."Доклад подробно рассматривает прогресс, достигнутый в период с июня 2021 по май 2022 года, демонстрируя ощутимые результаты во всех областях", - указывается в документе.Сообщается, что с начала кризиса на Украине "ЕС и НАТО, государства-член Евросоюза и союзники по НАТО активизировали свою работу и сотрудничество, демонстрируя полное единство в осуждении" России и поддержке Украины."Стратегическое партнерство ЕС-НАТО является как никогда прочным и актуальным… Политический диалог ЕС и НАТО был еще более усилен", - констатируется в докладе.В документе указывается, что среди значимых результатов сотрудничества между ЕС и НАТО значатся: установление структурированного диалога по вопросам устойчивости, сотрудничество в области стратегических коммуникаций и борьбы с манипулированием информацией, усилия по согласованию усилий в области оборонного планирования ЕС и НАТО, диалог по военной мобильности и взаимодействие по вопросам кризиса на Украине.Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник проводят переговоры в штаб-квартире альянса в Брюсселе.Европейский союз и НАТО продолжают работу над совместной декларацией, которая должна была быть подписана в конце 2021 года, но о подписании не сообщалось. Ее содержание стороны не раскрывают.
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в мире, евросоюз, нато, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, украина, россия, брюссель
13:56 20.06.2022
 
ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине

Доклад: ЕС и НАТО усилили диалог и сотрудничество на фоне кризиса на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сотрудничество между НАТО и ЕС значительно усилилось за последний год, в особенности на фоне кризиса на Украине, говорится в седьмом докладе по вопросам сотрудничества двух организаций в период с июня 2021 по май 2022 года.
"Доклад подробно рассматривает прогресс, достигнутый в период с июня 2021 по май 2022 года, демонстрируя ощутимые результаты во всех областях", - указывается в документе.
Сообщается, что с начала кризиса на Украине "ЕС и НАТО, государства-член Евросоюза и союзники по НАТО активизировали свою работу и сотрудничество, демонстрируя полное единство в осуждении" России и поддержке Украины.
"Стратегическое партнерство ЕС-НАТО является как никогда прочным и актуальным… Политический диалог ЕС и НАТО был еще более усилен", - констатируется в докладе.
В документе указывается, что среди значимых результатов сотрудничества между ЕС и НАТО значатся: установление структурированного диалога по вопросам устойчивости, сотрудничество в области стратегических коммуникаций и борьбы с манипулированием информацией, усилия по согласованию усилий в области оборонного планирования ЕС и НАТО, диалог по военной мобильности и взаимодействие по вопросам кризиса на Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник проводят переговоры в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Европейский союз и НАТО продолжают работу над совместной декларацией, которая должна была быть подписана в конце 2021 года, но о подписании не сообщалось. Ее содержание стороны не раскрывают.
Член Совета Федерации России от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 14:59
Отказ НАТО от позиции обороны приведет к военной фазе, считает сенатор
 
В миреЕвросоюзНАТОЙенс СтолтенбергУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияБрюссель
 
 
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