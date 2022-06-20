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В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
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В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала
В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала - РИА Новости, 20.06.2022
В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала
Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Махачкалы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:17
2022-06-20T11:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика дагестан
махачкала
аэропорты
куда можно лететь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Махачкалы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Он напомнил, что проектирование строительства временного терминала и терминала внутренних авиалиний было начато в 2021 году, эти работы будут завершены в этом году."Что касается непосредственно строительных работ, планируем их провести в 2023-2025 годах. Общий объем частных инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Очень важно, что в дальнейшем это позволит обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год — в два раза больше, чем сейчас", — рассказал Меликов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика дагестан, махачкала, аэропорты, куда можно лететь, отдых на море
11:17 20.06.2022
 
В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала

Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала в аэропорту Дагестана

© NewsTeam / Перейти в фотобанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© NewsTeam
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Махачкалы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.
Он напомнил, что проектирование строительства временного терминала и терминала внутренних авиалиний было начато в 2021 году, эти работы будут завершены в этом году.
"Что касается непосредственно строительных работ, планируем их провести в 2023-2025 годах. Общий объем частных инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Очень важно, что в дальнейшем это позволит обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год — в два раза больше, чем сейчас", — рассказал Меликов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРеспублика ДагестанМахачкалаАэропортыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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