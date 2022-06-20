https://ria.ru/20220620/dagestan-1796670702.html

В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала

В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала - РИА Новости, 20.06.2022

В аэропорту Дагестана начнется строительство нового терминала

Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Махачкалы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:17

2022-06-20T11:17

2022-06-20T11:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Около трех миллиардов рублей направят на строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Махачкалы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов.Он напомнил, что проектирование строительства временного терминала и терминала внутренних авиалиний было начато в 2021 году, эти работы будут завершены в этом году."Что касается непосредственно строительных работ, планируем их провести в 2023-2025 годах. Общий объем частных инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Очень важно, что в дальнейшем это позволит обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год — в два раза больше, чем сейчас", — рассказал Меликов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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Лана Баева

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