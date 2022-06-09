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Какие аэропорты закрыты 2022: список городов и до какого числа ограничения
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Туризм
https://ria.ru/20220609/ogranicheniya-1794409675.html
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2022 году на юге России
Какие аэропорты закрыты 2022: список городов и до какого числа ограничения
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2022 году на юге России
На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2022 году после начала специальной операции на Украине. О том,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:46
2022-06-09T20:46
ржд
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
анапа
геленджик
госдума рф
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2022 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.Почему закрыли аэропортыС 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.Список закрытых аэропортовАэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.Открытые аэропорты на юге РоссииМногие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:До какого числа закрыты аэропортыСогласно данным Росавиации, режим ограничения полетов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по мск. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.Где купить билеты в открытые аэропорты на юге РоссииЗабронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортовПомимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Госкомпания сообщала, что в летний период введет не менее 250 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на юг России. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.С учетом нынешней транспортной ситуации депутаты в Госдуме предложили ввести дорожный кешбэк, чтобы определенные категории населения (многодетные семьи, пенсионеры и др.) могли возместить затраты на платных дорогах, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, геленджик, госдума рф, туризм, новости - туризм
20:46 09.06.2022
 

Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2022 году на юге России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКакие аэропорты закрыты
Какие аэропорты закрыты - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Какие аэропорты закрыты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На сегодняшний день действует запрет на полеты в некоторых городах страны, который был введен в 2022 году после начала специальной операции на Украине. О том, какие аэропорты закрыты и до какого числа, список открытых аэропортов на юге России и альтернативные способы добраться до черноморских курортов — в материале РИА Новости.

Почему закрыли аэропорты

С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге России. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.

Список закрытых аэропортов

Аэропорты закрыты в 11 городах — Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи

Открытые аэропорты на юге России

Многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это:

До какого числа закрыты аэропорты

Согласно данным Росавиации, режим ограничения полетов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по мск. Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует выбирать альтернативные маршруты через аэропорты городов, в которых запрет не действует.
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Где купить билеты в открытые аэропорты на юге России

Забронировать и купить билет в открытом аэропорту можно, например, через интернет, воспользовавшись специальными сервисами или сайтами авиакомпаний. Чтобы найти информацию о существующих рейсах и оформить бронь/покупку, в специальной форме нужно заполнить город вылета и прилета, а также дату и количество пассажирских мест.
Однако стоит заранее позаботиться о приобретении билетов — сейчас спрос на полеты повышенный и мест может не хватить.

Как добраться до юга России в связи с закрытием аэропортов

Помимо авиаперелетов есть и другие способы добраться до курортов юга страны. РЖД запустили дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям, в частности, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Госкомпания сообщала, что в летний период введет не менее 250 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на юг России. Альтернатива — добираться автобусом или на автомобиле. В последнем случае ехать сутки без остановки сложно: нужен либо второй водитель, либо следует запланировать ночевку в пути. Также стоит учесть, что на трассе М-4 "Дон" есть платные участки.
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“Неплохой вариант — купить билет на самолет Москва-Сочи. По прибытии арендовать авто и отправиться в любой город на побережье. Например, если ехать в Геленджик, то это около 6 часов (242 км по трассе). Дольше, чем на самолете, но зато можно полюбоваться прекрасными видами на Черное море, горы и курортные города”, — рассказал опытный путешественник Александр Коваленко.
С учетом нынешней транспортной ситуации депутаты в Госдуме предложили ввести дорожный кешбэк, чтобы определенные категории населения (многодетные семьи, пенсионеры и др.) могли возместить затраты на платных дорогах, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Табло вылетов в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону
 
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