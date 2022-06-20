https://ria.ru/20220620/aeroporty-1796691530.html

В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов

В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов - РИА Новости, 20.06.2022

В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов

Эксперты предупреждают, что россиянам, планирующим летний отдых в Европе, нужно быть готовыми к сбоям в расписании авиарейсов и очередям в аэропортах, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:44

2022-06-20T11:44

2022-06-20T11:44

туризм

амстердам

мадрид

air france

ассоциация туроператоров россии (атор)

ryanair

париж

франция

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты предупреждают, что россиянам, планирующим летний отдых в Европе, нужно быть готовыми к сбоям в расписании авиарейсов и очередям в аэропортах, сообщает АТОР.Из-за пандемии многие работники хабов перешли в другие сферы, ситуация усугубляется планируемыми забастовками и высоким летним сезоном.С дефицитом грузчиков, сотрудников на стойках регистрации и специалистов по авиабезопасности уже столкнулись аэропорты Мадрида и Барселоны, Берлина и Брюсселя, Парижа, Дублина и Хитроу.Самая критичная ситуация сейчас, уточняют в АТОР со ссылкой на De Telegraaf, в амстердамском аэропорту Schiphol. Власти хаба официально заявили, что спрос, который они ожидают этим летом, превышает возможности, которые они могут предложить, и рекомендовали авиакомпаниям планировать рейсы из Роттердама и Эйндховена. На пике сезона, в период с 7 по 31 июля, в амстердамском аэропорту уже отменено до сотни рейсов в день.По этой причине турецкая авиакомпания Corendon Airlines перенесла свои вылеты из Амстердама в Роттердам.Transavia, бюджетная дочерняя компания группы Air France-KLM, сократила свою летнюю программу из Амстердама примерно на 500 вылетов. Были вынуждены изменить частоту рейсов из Амстердама Lufthansa, EasyJet, Air France и KLM.Кроме того, сотрудники авиакомпаний Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines запланировали несколько забастовок в июне-июле, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.Так, бортпроводники Ryanair в Испании готовятся бастовать в течение шести дней: 24, 25, 26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Акция протеста охватит десять баз авиакомпании в Испании, включая Мадрид, Малагу, Аликанте, Валенсию, Барселону, Жирону, Ибицу и Пальму-де-Майорке.Профсоюз пилотов Air France и его бюджетная дочерняя компания Transavia объявили о забастовке в субботу, 25 июня. Протестная акция затронет 25 процентов рейсов, вылетающих из Парижа.Около тысячи пилотов SAS в Дании, Норвегии и Швеции рассматривают возможность объявить забастовку с конца июня. Пилоты и бортпроводники Brussels Airlines будут протестовать три дня: 23, 24 и 25 июня на большинстве направлений, обслуживаемых из Брюсселя.

https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795189837.html

https://ria.ru/20220521/ispaniya-1789994389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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