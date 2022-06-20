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В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220620/aeroporty-1796691530.html
В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов
В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов - РИА Новости, 20.06.2022
В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов
Эксперты предупреждают, что россиянам, планирующим летний отдых в Европе, нужно быть готовыми к сбоям в расписании авиарейсов и очередям в аэропортах, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:44
2022-06-20T11:44
туризм
амстердам
мадрид
air france
ассоциация туроператоров россии (атор)
ryanair
париж
франция
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты предупреждают, что россиянам, планирующим летний отдых в Европе, нужно быть готовыми к сбоям в расписании авиарейсов и очередям в аэропортах, сообщает АТОР.Из-за пандемии многие работники хабов перешли в другие сферы, ситуация усугубляется планируемыми забастовками и высоким летним сезоном.С дефицитом грузчиков, сотрудников на стойках регистрации и специалистов по авиабезопасности уже столкнулись аэропорты Мадрида и Барселоны, Берлина и Брюсселя, Парижа, Дублина и Хитроу.Самая критичная ситуация сейчас, уточняют в АТОР со ссылкой на De Telegraaf, в амстердамском аэропорту Schiphol. Власти хаба официально заявили, что спрос, который они ожидают этим летом, превышает возможности, которые они могут предложить, и рекомендовали авиакомпаниям планировать рейсы из Роттердама и Эйндховена. На пике сезона, в период с 7 по 31 июля, в амстердамском аэропорту уже отменено до сотни рейсов в день.По этой причине турецкая авиакомпания Corendon Airlines перенесла свои вылеты из Амстердама в Роттердам.Transavia, бюджетная дочерняя компания группы Air France-KLM, сократила свою летнюю программу из Амстердама примерно на 500 вылетов. Были вынуждены изменить частоту рейсов из Амстердама Lufthansa, EasyJet, Air France и KLM.Кроме того, сотрудники авиакомпаний Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines запланировали несколько забастовок в июне-июле, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.Так, бортпроводники Ryanair в Испании готовятся бастовать в течение шести дней: 24, 25, 26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Акция протеста охватит десять баз авиакомпании в Испании, включая Мадрид, Малагу, Аликанте, Валенсию, Барселону, Жирону, Ибицу и Пальму-де-Майорке.Профсоюз пилотов Air France и его бюджетная дочерняя компания Transavia объявили о забастовке в субботу, 25 июня. Протестная акция затронет 25 процентов рейсов, вылетающих из Парижа.Около тысячи пилотов SAS в Дании, Норвегии и Швеции рассматривают возможность объявить забастовку с конца июня. Пилоты и бортпроводники Brussels Airlines будут протестовать три дня: 23, 24 и 25 июня на большинстве направлений, обслуживаемых из Брюсселя.
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амстердам, мадрид, air france, ассоциация туроператоров россии (атор), ryanair, париж, франция, италия, испания, барселона (город), малага, ибица, дания, норвегия, швеция, берлин (город), германия, брюссель, лондон, дублин, великобритания, туризм, новости - туризм, туристы, европа, авиакомпании, аэропорты, lufthansa , klm, sas
11:44 20.06.2022
 
В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов

В европейских аэропортах отменяют сотни рейсов из-за забастовок и нехватки сотрудников

© AFP 2022 / Thomas SamsonПассажиры в зале ожидания аэропорта Орли в Париже
Пассажиры в зале ожидания аэропорта Орли в Париже - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Thomas Samson
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты предупреждают, что россиянам, планирующим летний отдых в Европе, нужно быть готовыми к сбоям в расписании авиарейсов и очередям в аэропортах, сообщает АТОР.
Из-за пандемии многие работники хабов перешли в другие сферы, ситуация усугубляется планируемыми забастовками и высоким летним сезоном.
С дефицитом грузчиков, сотрудников на стойках регистрации и специалистов по авиабезопасности уже столкнулись аэропорты Мадрида и Барселоны, Берлина и Брюсселя, Парижа, Дублина и Хитроу.
Самая критичная ситуация сейчас, уточняют в АТОР со ссылкой на De Telegraaf, в амстердамском аэропорту Schiphol. Власти хаба официально заявили, что спрос, который они ожидают этим летом, превышает возможности, которые они могут предложить, и рекомендовали авиакомпаниям планировать рейсы из Роттердама и Эйндховена. На пике сезона, в период с 7 по 31 июля, в амстердамском аэропорту уже отменено до сотни рейсов в день.
По этой причине турецкая авиакомпания Corendon Airlines перенесла свои вылеты из Амстердама в Роттердам.
Transavia, бюджетная дочерняя компания группы Air France-KLM, сократила свою летнюю программу из Амстердама примерно на 500 вылетов. Были вынуждены изменить частоту рейсов из Амстердама Lufthansa, EasyJet, Air France и KLM.
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Кроме того, сотрудники авиакомпаний Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines запланировали несколько забастовок в июне-июле, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Так, бортпроводники Ryanair в Испании готовятся бастовать в течение шести дней: 24, 25, 26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Акция протеста охватит десять баз авиакомпании в Испании, включая Мадрид, Малагу, Аликанте, Валенсию, Барселону, Жирону, Ибицу и Пальму-де-Майорке.
Профсоюз пилотов Air France и его бюджетная дочерняя компания Transavia объявили о забастовке в субботу, 25 июня. Протестная акция затронет 25 процентов рейсов, вылетающих из Парижа.
Около тысячи пилотов SAS в Дании, Норвегии и Швеции рассматривают возможность объявить забастовку с конца июня. Пилоты и бортпроводники Brussels Airlines будут протестовать три дня: 23, 24 и 25 июня на большинстве направлений, обслуживаемых из Брюсселя.
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ТуризмАмстердамМадридAir FranceАссоциация туроператоров России (АТОР)RyanairПарижФранцияИталияИспанияБарселона (город)МалагаИбицаДанияНорвегияШвецияБерлин (город)ГерманияБрюссельЛондонДублинВеликобританияТуризмНовости - ТуризмтуристыЕвропаавиакомпанииАэропортыLufthansaKLMSAS
 
 
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