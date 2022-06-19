https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796601641.html
Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ
Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ
Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:48
2022-06-19T20:48
2022-06-19T20:48
рамзан кадыров
родион мирошник
россия
украина
днепропетровская область
верховная рада украины
снг
су-25
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России.Удар был нанесен по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".Ход операцииТакже, по данным оборонного ведомства РФ, ударами "Калибров" уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев.Был также нанесен удар по территории Харьковского танкоремонтного завода, в результате чего уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" при помощи ракетного комплекса "Искандер".В свою очередь, российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1".Кроме того, российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин.Украинские же штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, отметило Минобороны РФ.Ведомство отчиталось и по уничтоженной украинской технике: с начала операции - 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники.Оно также подтвердило слова главы Чечни Рамзана Кадырова о взятии под контроль населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку.Кадыров также сообщил, что в Метелкино действовали "как минимум" шесть подразделений Украины.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в населённом пункте сдались в плен члены нацбатальона "Айдар" вместе с вожаками.Обстрелы и "Азот"В самом Северодонецке находится химический комбинат "Азот", где российская армия и войска ЛНР блокировали украинские силы, которые, как отметил Мирошник, подают сигналы, что готовы к переговорам, они продолжатся, но условия сложения оружия не улучшатся.Украинские войска продолжили обстрелы населенных пунктов в ДНР. Так, в воскресенье стало известно, что они атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, был поврежден цех и резервуары. Кроме того, они обстреляли Донецк и Горловку.Запреты на УкраинеВерховная рада проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Кроме того, парламент Украины проголосовал за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, а также выступил за разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве и выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, родион мирошник, россия, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, снг, су-25
Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ
Минобороны: российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России.
Удар был нанесен по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области
, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".
Ход операции
Также, по данным оборонного ведомства РФ
, ударами "Калибров" уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину
бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев
.
Был также нанесен удар по территории Харьковского танкоремонтного завода, в результате чего уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" при помощи ракетного комплекса "Искандер".
В свою очередь, российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1".
Кроме того, российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин.
Украинские же штурмовики Су-25
нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, отметило Минобороны РФ.
Ведомство отчиталось и по уничтоженной украинской технике: с начала операции - 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники.
Оно также подтвердило слова главы Чечни Рамзана Кадырова
о взятии под контроль населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку
.
Кадыров также сообщил, что в Метелкино действовали "как минимум" шесть подразделений Украины.
Посол ЛНР
в РФ Родион Мирошник
заявил, что в населённом пункте сдались в плен члены нацбатальона "Айдар" вместе с вожаками.
Обстрелы и "Азот"
В самом Северодонецке находится химический комбинат "Азот", где российская армия и войска ЛНР блокировали украинские силы, которые, как отметил Мирошник, подают сигналы, что готовы к переговорам, они продолжатся, но условия сложения оружия не улучшатся.
Украинские войска продолжили обстрелы населенных пунктов в ДНР
. Так, в воскресенье стало известно, что они атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки
, был поврежден цех и резервуары. Кроме того, они обстреляли Донецк
и Горловку
.
Запреты на Украине
Верховная рада
проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
Кроме того, парламент Украины проголосовал за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии
, а также выступил за разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве и выход из соглашений СНГ
о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
1 из 8
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
2 из 8
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
3 из 8
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
4 из 8
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
5 из 8
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
6 из 8
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
7 из 8
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
8 из 8
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.
1 из 8
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
2 из 8
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
3 из 8
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
4 из 8
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
5 из 8
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
6 из 8
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
7 из 8
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
8 из 8
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.