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Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ

Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022

Спецоперация, 19 июня: российский флот уничтожил более 50 офицеров ВСУ

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:48

2022-06-19T20:48

2022-06-19T20:48

рамзан кадыров

родион мирошник

россия

украина

днепропетровская область

верховная рада украины

снг

су-25

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России.Удар был нанесен по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".Ход операцииТакже, по данным оборонного ведомства РФ, ударами "Калибров" уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев.Был также нанесен удар по территории Харьковского танкоремонтного завода, в результате чего уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" при помощи ракетного комплекса "Искандер".В свою очередь, российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1".Кроме того, российская авиация за сутки высокоточными ударами разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, уничтожено более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин.Украинские же штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, отметило Минобороны РФ.Ведомство отчиталось и по уничтоженной украинской технике: с начала операции - 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники.Оно также подтвердило слова главы Чечни Рамзана Кадырова о взятии под контроль населенного пункта Метелкино, примыкающего к Северодонецку.Кадыров также сообщил, что в Метелкино действовали "как минимум" шесть подразделений Украины.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в населённом пункте сдались в плен члены нацбатальона "Айдар" вместе с вожаками.Обстрелы и "Азот"В самом Северодонецке находится химический комбинат "Азот", где российская армия и войска ЛНР блокировали украинские силы, которые, как отметил Мирошник, подают сигналы, что готовы к переговорам, они продолжатся, но условия сложения оружия не улучшатся.Украинские войска продолжили обстрелы населенных пунктов в ДНР. Так, в воскресенье стало известно, что они атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, был поврежден цех и резервуары. Кроме того, они обстреляли Донецк и Горловку.Запреты на УкраинеВерховная рада проголосовала за запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.Кроме того, парламент Украины проголосовал за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, а также выступил за разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве и выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рамзан кадыров, родион мирошник, россия, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, снг, су-25