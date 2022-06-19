https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796523614.html

Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения

Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения - РИА Новости, 19.06.2022

Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения

Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:37

2022-06-19T09:37

2022-06-19T09:37

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

казахстан

армения

киргизия

евразийский союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796418768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1565868f2871a1c9abfc5e7404f5ec92.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ."В первую очередь, конечно, привлекательными сейчас являются страны Евразийского союза – Казахстан, Армения, Киргизия, Белорусия. С ними некоторые наши площадки уже начали работать, некоторые только открывают постепенно эти рынки. Причем открывают в обе стороны. И действительно, такие планы есть, я в этому вижу достаточно серьезную перспективу", - заявил он.По его словам, это фокус, на котором стоит сконцентрироваться в первую очередь, потому что аудитория в этих странах – "схожа ментально с нами и ценит товары из России".Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/implanty-1796375929.html

казахстан

армения

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, казахстан, армения, киргизия, евразийский союз, россия