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Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения - РИА Новости, 19.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796523614.html
Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения
Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения - РИА Новости, 19.06.2022
Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения
Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:37
2022-06-19T09:37
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
казахстан
армения
киргизия
евразийский союз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ."В первую очередь, конечно, привлекательными сейчас являются страны Евразийского союза – Казахстан, Армения, Киргизия, Белорусия. С ними некоторые наши площадки уже начали работать, некоторые только открывают постепенно эти рынки. Причем открывают в обе стороны. И действительно, такие планы есть, я в этому вижу достаточно серьезную перспективу", - заявил он.По его словам, это фокус, на котором стоит сконцентрироваться в первую очередь, потому что аудитория в этих странах – "схожа ментально с нами и ценит товары из России".Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, казахстан, армения, киргизия, евразийский союз, россия
09:37 19.06.2022
 
Отечественные компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения

Президент АКИТ Соколов: российские компании рассматривают страны ЕАЭС для расширения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отечественные компании рассматривают рынки стран Евразийского союза для расширения рынка, некоторые уже начали в них работать, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ.
"В первую очередь, конечно, привлекательными сейчас являются страны Евразийского союзаКазахстан, Армения, Киргизия, Белорусия. С ними некоторые наши площадки уже начали работать, некоторые только открывают постепенно эти рынки. Причем открывают в обе стороны. И действительно, такие планы есть, я в этому вижу достаточно серьезную перспективу", - заявил он.
По его словам, это фокус, на котором стоит сконцентрироваться в первую очередь, потому что аудитория в этих странах – "схожа ментально с нами и ценит товары из России".
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТехнологииКазахстанАрменияКиргизияЕвразийский СоюзРоссия
 
 
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