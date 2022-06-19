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Биография Геннадия Бурбулиса

Биография Геннадия Бурбулиса - РИА Новости, 19.06.2022

Биография Геннадия Бурбулиса

Советский и российский государственный и политический деятель Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в городе Первоуральске Свердловской... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:15

2022-06-19T23:15

2022-06-19T23:20

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Советский и российский государственный и политический деятель Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в городе Первоуральске Свердловской области.В 1974 году окончил философский факультет Уральского государственного университета. Кандидат философских наук.Трудовую деятельность начал слесарем контрольно-измерительных приборов на Хромпиковом заводе, а затем на Первоуральском новотрубном заводе.С 1964 года проходил срочную военную службу в ракетных войсках.Член КПСС с 1971 года по 1990 год.В 1974-1975 годах работал ассистентом кафедры философии Уральского политехнического института (УПИ) им. С.М. Кирова (ныне в составе Уральского государственного университета).С 1978 по 1983 год преподавал марксистско-ленинскую философию в УПИ.В 1983-1989 годах был заведующим кафедрой общественных наук, заместителем директора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов министерства цветной металлургии в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1987 году являлся одним из руководителей неформального политического клуба "Дискуссионная трибуна", созданного при поддержке горкома КПСС в Свердловске.В 1989 году был избран народным депутатом СССР. В 1989-1990 годах — председатель подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. После выхода из КПСС Геннадий Бурбулис принял участие в создании Демократической партии России (ДПР). В мае 1990 года он стал одним из заместителей председателя этой партии.С января по июль 1990 года был руководителем рабочей группы координационно-консультативного Совета при председателе Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. С этого времени считался главной интеллектуальной опорой Бориса Ельцина.В 1990-1991 годах – полномочный представитель председателя Верховного Совета РСФСР.Возглавлял штаб предвыборной компании Бориса Ельцина (был избран 12 июня 1991 года) во время выборов президента РСФСР (с декабря 1991 года – Российской Федерации).С июля 1991 года — государственный секретарь РСФСР - секретарь государственного совета при президенте РСФСР. С ноября 1991 года по апрель 1992 года — первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.В декабре 1991 года от имени РСФСР вместе с Борисом Ельциным подписал Соглашение о создании СНГ.С мая по ноябрь 1992 года — государственный секретарь при президенте Российской Федерации.С ноября по декабрь 1992 года был руководителем группы советников президента Российской Федерации.С февраля 1993 года — президент гуманитарного и политологического центра "Стратегия".В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва (1993-1995) по списку блока "Выбор России", являлся членом Комитета по вопросам геополитики.В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва (1995-1999), был председателем подкомитета по концепции национальной безопасности и геополитическому положению России Комитета по вопросам геополитики.В 1998-1999 годах был председателем наблюдательного совета АО "Новотрубный завод" (город Первоуральск).В 1999-2001 годах – вице-губернатор Новгородской области.С ноября 2001 года по ноябрь 2007 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Новгородской области. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Новгородской области.С ноября 2007 по август 2010 года — советник председателя Совета Федерации, инициатор и первый заместитель руководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете Федерации, руководитель авторского коллектива и научный редактор ежегодных докладов Совета Федерации "О состоянии законодательства в Российской Федерации".В августе 2009 года основал "Школу Политософии "Достоинство".С 2011 года в течение нескольких лет был проректором Международного университета в Москве.19 июня 2022 года стало известно, что Геннадий Бурбулис скончался в Баку, куда приехал для участия в IX Глобальном Бакинском форуме.

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справки, борис ельцин, рсфср, россия, новгородская область, совет федерации рф, кпсс, первоуральский новотрубный завод