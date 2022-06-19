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Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 19.06.2022

Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:31

2022-06-19T18:31

2022-06-19T23:48

борис ельцин

рсфср

россия

ссср

геннадий бурбулис

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.По ее данным, политик приехал в Баку для участия в конференции. Азербайджанские СМИ пишут, что речь идет о IX Глобальном Бакинском форуме.Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. В 1974 году окончил философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. С 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР. Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным. С 1993 по 1999 год — депутат Госдумы I и II созывов. С 2000 по 2001 год — вице-губернатор Новгородской области. С 2001 по 2007 год — член Совета Федерации от региона.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

борис ельцин, рсфср, россия, ссср, геннадий бурбулис