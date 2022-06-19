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Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 19.06.2022
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Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 19.06.2022
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:31
2022-06-19T23:48
борис ельцин
рсфср
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.По ее данным, политик приехал в Баку для участия в конференции. Азербайджанские СМИ пишут, что речь идет о IX Глобальном Бакинском форуме.Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. В 1974 году окончил философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. С 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР. Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным. С 1993 по 1999 год — депутат Госдумы I и II созывов. С 2000 по 2001 год — вице-губернатор Новгородской области. С 2001 по 2007 год — член Совета Федерации от региона.
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борис ельцин, рсфср, россия, ссср, геннадий бурбулис
18:31 19.06.2022 (обновлено: 23:48 19.06.2022)
 
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГеннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Геннадий Бурбулис. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.

"Некролог готовим, пока нет информации о похоронах, нам сообщили 15 минут назад", заявила заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

По ее данным, политик приехал в Баку для участия в конференции. Азербайджанские СМИ пишут, что речь идет о IX Глобальном Бакинском форуме.
Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. В 1974 году окончил философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. С 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР. Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным. С 1993 по 1999 год — депутат Госдумы I и II созывов. С 2000 по 2001 год — вице-губернатор Новгородской области. С 2001 по 2007 год — член Совета Федерации от региона.
 
Борис ЕльцинРСФСРРоссияСССРГеннадий Бурбулис
 
 
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