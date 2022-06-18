Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине
Глава Роспотребнадзора Попова: эпидслужба на Украине исчезла, чтобы не мешала лабораториям
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части биологической безопасности, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Там эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности", - сказала Попова.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.