https://ria.ru/20220618/ukraina-1796381814.html

Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине

Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине - РИА Новости, 18.06.2022

Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине

Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:51

2022-06-18T08:51

2022-06-18T08:51

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей рябков

украина

россия

сша

петербургский международный экономический форум (фонд)

анна попова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792088708_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_111d91a27f1f0c8b3df9141d09f42166.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части биологической безопасности, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Там эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности", - сказала Попова.Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html

https://ria.ru/20220527/patogeny-1791230243.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей рябков, украина, россия, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, в мире