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Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине - РИА Новости, 18.06.2022
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https://ria.ru/20220618/ukraina-1796381814.html
Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине
Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине - РИА Новости, 18.06.2022
Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине
Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:51
2022-06-18T08:51
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей рябков
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россия
сша
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части биологической безопасности, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Там эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности", - сказала Попова.Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html
https://ria.ru/20220527/patogeny-1791230243.html
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сергей рябков, украина, россия, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, в мире
08:51 18.06.2022
 
Попова назвала причину исчезновения эпидслужбы на Украине

Глава Роспотребнадзора Попова: эпидслужба на Украине исчезла, чтобы не мешала лабораториям

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическими вопросами на Украине никто не занимается, эпидслужба отсутствует для того, чтобы некому было оценить действия военных чужой страны в части биологической безопасности, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Там эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности", - сказала Попова.
Пентагон, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:44
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине
Замглавы МИД России Сергей Рябков в мае заявил, что "вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, было нацелено на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней".
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:53
В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Сергей РябковУкраинаРоссияСШАПетербургский международный экономический форум (фонд)Анна ПоповаВ мире
 
 
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