https://ria.ru/20220618/sova-1796422616.html

Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой

Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой - РИА Новости, 18.06.2022

Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой

Сова по прозвищу Бези, чьё присутствие на стенде Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало огромный интерес... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:56

2022-06-18T12:56

2022-06-18T12:56

петербургский международный экономический форум — 2022

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, чьё присутствие на стенде Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало огромный интерес посетителей, вернулась на соколиный двор, где она живёт, передаёт корреспондент РИА Новости."Наша совушка вернулась домой, на Новгородский соколиный двор, после двух дней очень успешной работы. Можно сказать, что её присутствие на стенде вызвало настоящий фурор, очень много посетителей подходило посмотреть", - рассказала представитель делегации региона.По её словам, для транспортировки совы домой не понадобилась клетка. "Мы используем переноску наподобие тех, в которых перевозят кошек, где Бези чувствует себя очень комфортно", - отметила собеседница агентства.Сове около 14 лет. Она всю жизнь провела рядом с людьми и не боится общественных мест.Представители делегации Новгородской области не препятствовали тому, чтобы птицу фотографировали или снимали на видео с очень близкого расстояния, но просили её не трогать.На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область