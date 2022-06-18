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Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/sova-1796422616.html
Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой
Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой - РИА Новости, 18.06.2022
Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой
Сова по прозвищу Бези, чьё присутствие на стенде Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало огромный интерес... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:56
2022-06-18T12:56
петербургский международный экономический форум — 2022
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, чьё присутствие на стенде Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало огромный интерес посетителей, вернулась на соколиный двор, где она живёт, передаёт корреспондент РИА Новости."Наша совушка вернулась домой, на Новгородский соколиный двор, после двух дней очень успешной работы. Можно сказать, что её присутствие на стенде вызвало настоящий фурор, очень много посетителей подходило посмотреть", - рассказала представитель делегации региона.По её словам, для транспортировки совы домой не понадобилась клетка. "Мы используем переноску наподобие тех, в которых перевозят кошек, где Бези чувствует себя очень комфортно", - отметила собеседница агентства.Сове около 14 лет. Она всю жизнь провела рядом с людьми и не боится общественных мест.Представители делегации Новгородской области не препятствовали тому, чтобы птицу фотографировали или снимали на видео с очень близкого расстояния, но просили её не трогать.На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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353
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новгородская область
12:56 18.06.2022
 
Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась домой

Новгородская сова Бези, вызвавшая фурор на ПМЭФ, вернулась на соколиный двор домой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сова по прозвищу Бези, чьё присутствие на стенде Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало огромный интерес посетителей, вернулась на соколиный двор, где она живёт, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Наша совушка вернулась домой, на Новгородский соколиный двор, после двух дней очень успешной работы. Можно сказать, что её присутствие на стенде вызвало настоящий фурор, очень много посетителей подходило посмотреть", - рассказала представитель делегации региона.
По её словам, для транспортировки совы домой не понадобилась клетка. "Мы используем переноску наподобие тех, в которых перевозят кошек, где Бези чувствует себя очень комфортно", - отметила собеседница агентства.
Сове около 14 лет. Она всю жизнь провела рядом с людьми и не боится общественных мест.
Робот Дуняша готовит кофе для гостей ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:43Петербургский международный экономический форум — 2022
Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое
Представители делегации Новгородской области не препятствовали тому, чтобы птицу фотографировали или снимали на видео с очень близкого расстояния, но просили её не трогать.
На Петербургский международный экономический форум не впервые привозят живность. В 2021 году звездой ПМЭФ стал краб Юрий на стенде властей Мурманской области.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

Сессия Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 10

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
2 из 10

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

Мужчина в VR-шлеме виртуальной реальности на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
3 из 10

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
4 из 10

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров общается с журналистами перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
5 из 10

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

Телеведущая Юлия Барановская перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
6 из 10

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

Участницы XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 10

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
8 из 10

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

Участники на стенде банка ДОМ.РФ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
9 из 10

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
10 из 10

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 10

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 10

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 10

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Новгородская область
 
 
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