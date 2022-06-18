https://ria.ru/20220618/pmef-1796255983.html

ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин

ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин - РИА Новости, 18.06.2022

ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин

Третий день работы Петербургского экономического форума оказался крайне насыщен событиями: состоялось пленарное заседание с участием президента России,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:13

фото

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

санкт-петербург

экспофорум (выставочный центр)

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Третий день работы Петербургского экономического форума оказался крайне насыщен событиями: состоялось пленарное заседание с участием президента России, выполнена большая часть деловой программы, подписаны миллиардные контракты. Самое главное — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, пмэф, санкт-петербург, экспофорум (выставочный центр)