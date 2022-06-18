ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин
В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".
Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.
Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.
Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.
Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.
В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.
В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.
Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.
Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.
Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.
В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.
В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.
Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.
Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.
Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.
Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.