https://ria.ru/20220618/po-1796410526.html
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России - РИА Новости, 18.06.2022
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России
Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого"... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:54
2022-06-18T11:54
2022-06-18T13:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого" пиратства, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев."Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель", - сказал Шадаев.По его словам, модель не предполагает "оголтелой" легализации пиратства, "там будет такая более стройная модель", - добавил Шадаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:54 18.06.2022 (обновлено: 13:10 18.06.2022)
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России
Минцифры готовит предложение по регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России