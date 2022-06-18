https://ria.ru/20220618/po-1796410526.html

Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России

Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России - РИА Новости, 18.06.2022

Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России

Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого"... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:54

2022-06-18T11:54

2022-06-18T13:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого" пиратства, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев."Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель", - сказал Шадаев.По его словам, модель не предполагает "оголтелой" легализации пиратства, "там будет такая более стройная модель", - добавил Шадаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/biometriya-1796132112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)