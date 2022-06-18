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Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/po-1796410526.html
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России - РИА Новости, 18.06.2022
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России
Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого"... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:54
2022-06-18T13:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого" пиратства, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев."Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель", - сказал Шадаев.По его словам, модель не предполагает "оголтелой" легализации пиратства, "там будет такая более стройная модель", - добавил Шадаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:54 18.06.2022 (обновлено: 13:10 18.06.2022)
 
Минцифры готовится к регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России

Минцифры готовит предложение по регулированию ПО, чьи поставщики ушли из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на ПМЭФ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры РФ готовит предложения по регулированию программных продуктов (ПО), чьи поставщики ушли из России, при этом модель не будет предполагать "оголтелого" пиратства, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель", - сказал Шадаев.
По его словам, модель не предполагает "оголтелой" легализации пиратства, "там будет такая более стройная модель", - добавил Шадаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 15:03Петербургский международный экономический форум — 2022
Минцифры сосредоточится на биометрии
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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