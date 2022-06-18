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В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/pmef-1796451087.html
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ
Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:01
2022-06-18T16:01
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принесло региону по 1,4 миллиарда рублей инвестиций, подсчитала пресс-служба областного правительства."За два с половиной дня ПМЭФ Александр Дрозденко совершил 199 рукопожатий. В пересчете на инвестиции, привлеченные Ленобластью на ПМЭФ, каждое рукопожатие губернатора принесло региону по 1,39 миллиардов рублей инвестиционных вложений", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.Как сообщалось, Ленинградская область подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html
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экономика, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:01 18.06.2022
 
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ

Каждое рукопожатие главы Ленинградской области на ПМЭФ принесло по 1,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принесло региону по 1,4 миллиарда рублей инвестиций, подсчитала пресс-служба областного правительства.
"За два с половиной дня ПМЭФ Александр Дрозденко совершил 199 рукопожатий. В пересчете на инвестиции, привлеченные Ленобластью на ПМЭФ, каждое рукопожатие губернатора принесло региону по 1,39 миллиардов рублей инвестиционных вложений", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 15:28Ленинградская область
Ленобласть подписала на ПМЭФ 30 соглашений на сумму 277 миллиардов рублей
Как сообщалось, Ленинградская область подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума у стенда компании МойОфис - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 14:30Петербургский международный экономический форум — 2022
ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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