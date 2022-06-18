https://ria.ru/20220618/pmef-1796451087.html

В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ

В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022

В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ

Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:01

2022-06-18T16:01

2022-06-18T16:01

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принесло региону по 1,4 миллиарда рублей инвестиций, подсчитала пресс-служба областного правительства."За два с половиной дня ПМЭФ Александр Дрозденко совершил 199 рукопожатий. В пересчете на инвестиции, привлеченные Ленобластью на ПМЭФ, каждое рукопожатие губернатора принесло региону по 1,39 миллиардов рублей инвестиционных вложений", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.Как сообщалось, Ленинградская область подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html

https://ria.ru/20220618/pmef-1796421899.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)