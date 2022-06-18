https://ria.ru/20220618/pmef-1796451087.html
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2022
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ
Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:01
2022-06-18T16:01
2022-06-18T16:01
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Каждое рукопожатие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко при подписании соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принесло региону по 1,4 миллиарда рублей инвестиций, подсчитала пресс-служба областного правительства."За два с половиной дня ПМЭФ Александр Дрозденко совершил 199 рукопожатий. В пересчете на инвестиции, привлеченные Ленобластью на ПМЭФ, каждое рукопожатие губернатора принесло региону по 1,39 миллиардов рублей инвестиционных вложений", - информирует официальный Telegram-канал региональных властей.Как сообщалось, Ленинградская область подписала на ПМЭФ 30 соглашений на общую сумму 277 миллиардов рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
В Ленинградской области рассказали о работе губернатора на ПМЭФ
Каждое рукопожатие главы Ленинградской области на ПМЭФ принесло по 1,4 миллиарда рублей