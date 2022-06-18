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На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/pmef-1796413622.html
На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий
На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий - РИА Новости, 18.06.2022
На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий
Представители более чем 140 стран и территорий приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:04
2022-06-18T12:04
петербургский международный экономический форум — 2022
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Представители более чем 140 стран и территорий приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов."Форум состоялся, независимо от того давления, которое оказывают западные страны, в том числе Соединенные Штаты. Приехало более 140 стран и территорий", - сказал он, подводя итоги форума.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр беглов, санкт-петербург
12:04 18.06.2022
 
На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий

Глава Петербурга Беглов: на ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Представители более чем 140 стран и территорий приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.
"Форум состоялся, независимо от того давления, которое оказывают западные страны, в том числе Соединенные Штаты. Приехало более 140 стран и территорий", - сказал он, подводя итоги форума.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2022. День третий: секрет успеха, хорошие новости и кооперация женщин
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

Сессия Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 10

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
2 из 10

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

Мужчина в VR-шлеме виртуальной реальности на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
3 из 10

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
4 из 10

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров общается с журналистами перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
5 из 10

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

Телеведущая Юлия Барановская перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
6 из 10

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

Участницы XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 10

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
8 из 10

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

Участники на стенде банка ДОМ.РФ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
9 из 10

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
10 из 10

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 10

В условиях новых вызовов расширяется роль женщин в экономике, науке, культуре и благотворительности. Организаторы ПМЭФ ответили на этот тренд сессией "Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 10

Главным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина, обозначившего принципы развития России в условиях в условиях жесткого санкционного давления.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Изменения в экономике, политике и всей системе международных отношений российский лидер назвал тектоническими и революционными.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 10

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Глава государства призвал российский бизнес инвестировать в российские проекты, так как прочного успеха можно добиться, лишь когда предприниматель связывает будущее со своей страной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Телеведущая Юлия Барановская на ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

В то же время Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции. Взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, будет только расширяться.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами и продвигать совместные проекты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Владимир Путин приготовил еще одну хорошую новость для россиян: ставки по льготной ипотеке на новостройки снижаются с 9 до 7 процентов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Участники XXV Петербургского международного экономического форума в зале перед началом пленарного заседания.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Александр БегловСанкт-Петербург
 
 
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