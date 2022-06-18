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На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий

На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий - РИА Новости, 18.06.2022

На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий

Представители более чем 140 стран и территорий приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:04

2022-06-18T12:04

2022-06-18T12:04

петербургский международный экономический форум — 2022

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Представители более чем 140 стран и территорий приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов."Форум состоялся, независимо от того давления, которое оказывают западные страны, в том числе Соединенные Штаты. Приехало более 140 стран и территорий", - сказал он, подводя итоги форума.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

александр беглов, санкт-петербург