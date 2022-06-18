Страной-гостем на ПМЭФ-2023 будет ОАЭ

Оргкомитет ПМЭФ: страной-гостем форума в 2023 году будет ОАЭ
Юбилейный, 25-й экономический форум в Петербурге сегодня завершает свою работу.
Юбилейный, 25-й экономический форум в Петербурге сегодня завершает свою работу.
В этом году на ПМЭФ удалось заключить соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В этом году на ПМЭФ удалось заключить соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.
В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.
"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", — отметил Антон Кобяков.
"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", — отметил Антон Кобяков.
Сам Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов, назвав Северную столицу идеальным местом для вкладывания инвестиций.
Сам Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов, назвав Северную столицу идеальным местом для вкладывания инвестиций.
"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.
"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.
Крым в рамках экономического форума подписал соглашений и меморандумов на сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Крым в рамках экономического форума подписал соглашений и меморандумов на сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Это позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест.
Это позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест.
Всего на мероприятие в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России.
Всего на мероприятие в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России.
Официальных представителей прислали 79 государств.
Официальных представителей прислали 79 государств.
Из-за ажиотажа и большого числа участников оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в будущем расширить площадь экспофорума как минимум в два раза.
Из-за ажиотажа и большого числа участников оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в будущем расширить площадь экспофорума как минимум в два раза.
Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022.
Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022.
Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.
Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.
Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.
Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.
Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.
Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.
Юбилейный, 25-й экономический форум в Петербурге сегодня завершает свою работу.
В этом году на ПМЭФ удалось заключить соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В частности, представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.
"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", — отметил Антон Кобяков.
Сам Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов, назвав Северную столицу идеальным местом для вкладывания инвестиций.
"Все эти соглашения направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города: это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге", — добавил Беглов.
Крым в рамках экономического форума подписал соглашений и меморандумов на сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Это позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест.
Всего на мероприятие в этом году приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России.
Официальных представителей прислали 79 государств.
Из-за ажиотажа и большого числа участников оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в будущем расширить площадь экспофорума как минимум в два раза.
Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022.
Рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.
Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.
Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.