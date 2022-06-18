https://ria.ru/20220618/most-1796368319.html

Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ

Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ - РИА Новости, 18.06.2022

Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ

Вопрос открытия движения по мосту Благовещенск-Хэйхэ для физических лиц можно будет обсуждать после нормализации ситуации с пандемией в Китае, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:56

2022-06-18T01:56

2022-06-18T02:02

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

китай

амур (река)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вопрос открытия движения по мосту Благовещенск-Хэйхэ для физических лиц можно будет обсуждать после нормализации ситуации с пандемией в Китае, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось 10 июня, по мосту проехали первые грузовики.Министр пояснил, что обеспеченность Китая медициной, реанимациями и койками гораздо ниже, чем в России и в целом в странах с подобным уровнем экономического развития. "Поэтому их жесткость и даже жестокость закрытия городов оправданна", - добавил он."Когда все-таки они эту чуму преодолеют, уверен, что такие вопросы нужно будет обсуждать", - заключил Чекунков.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220615/most-1795371928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, амур (река), петербургский международный экономический форум (фонд)