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Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ - РИА Новости, 18.06.2022
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Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ
Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ - РИА Новости, 18.06.2022
Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ
Вопрос открытия движения по мосту Благовещенск-Хэйхэ для физических лиц можно будет обсуждать после нормализации ситуации с пандемией в Китае, заявил РИА... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:56
2022-06-18T02:02
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
китай
амур (река)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вопрос открытия движения по мосту Благовещенск-Хэйхэ для физических лиц можно будет обсуждать после нормализации ситуации с пандемией в Китае, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось 10 июня, по мосту проехали первые грузовики.Министр пояснил, что обеспеченность Китая медициной, реанимациями и койками гораздо ниже, чем в России и в целом в странах с подобным уровнем экономического развития. "Поэтому их жесткость и даже жестокость закрытия городов оправданна", - добавил он."Когда все-таки они эту чуму преодолеют, уверен, что такие вопросы нужно будет обсуждать", - заключил Чекунков.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20220615/most-1795371928.html
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экономика, россия, китай, амур (река), петербургский международный экономический форум (фонд)
01:56 18.06.2022 (обновлено: 02:02 18.06.2022)
 
Чекунков прокомментировал возможность проезда физлиц по мосту в Хэйхэ

Чекунков: проезд физлиц по мосту в Хэйхэ можно обсуждать, когда Китай преодолеет пандемию

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Вопрос открытия движения по мосту Благовещенск-Хэйхэ для физических лиц можно будет обсуждать после нормализации ситуации с пандемией в Китае, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем состоялось 10 июня, по мосту проехали первые грузовики.
"Если есть дорога и по ней не пускают автомобили, это странно. Нужно дождаться нормализации ситуации с пандемией в Китае, потому что для них это крайне болезненный вопрос", - сказал Чекунков РИА Новости на ПМЭФ, отвечая на вопрос, обсуждается ли в перспективе открытие движения по мосту для физических лиц.
Министр пояснил, что обеспеченность Китая медициной, реанимациями и койками гораздо ниже, чем в России и в целом в странах с подобным уровнем экономического развития. "Поэтому их жесткость и даже жестокость закрытия городов оправданна", - добавил он.
"Когда все-таки они эту чуму преодолеют, уверен, что такие вопросы нужно будет обсуждать", - заключил Чекунков.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.
Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Стыковка нового моста через Зею в Благовещенске пройдет в августе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:27Амурская область
Стыковка нового моста через Зею в Благовещенске пройдет в августе
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияКитайАмур (река)Петербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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