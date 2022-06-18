https://ria.ru/20220618/konkurs-1796447225.html

На ПМЭФ наградили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

На ПМЭФ наградили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия" - РИА Новости, 18.06.2022

На ПМЭФ наградили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" прошла 18 июня 2022 года на площадке Петербургского... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:37

2022-06-18T15:37

2022-06-18T15:37

петербургский международный экономический форум — 2022

новости культуры

санкт-петербург

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" прошла 18 июня 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей"."В рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. В подведении итогов XIX Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, которые объявили авторов лучших проектов и вручили ценные призы в 15 тематических номинациях", - говорится в сообщении пресс-службы.Имена победителей конкурса 2022 года были озвучены на сцене ПМЭФ."Торжественная церемония награждения началась с традиции Конкурса – Каравая дружбы регионов России. Каравай, испеченный в Мордовском государственном педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева из муки со всех регионов страны – ее в Мордовию направляли участники проекта, был передан почетным гостям мероприятия", - рассказали организаторы.По данным генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом сезоне в финал конкурса "Моя страна – моя Россия" вышли 585 авторов лучших проектов из 75 регионов России, Казахстана и Донецкой Народной Республики, в их числе – 288 финалистов в возрасте от 18 лет."Победителем этого года стал 81 автор проектов из 44 регионов России и ДНР. Больше всего победителей из Санкт-Петербурга и Москвы – по 6 человек, на втором месте – Самарская область с 5 победителями. 4 автора лучших проектов представляют Оренбургскую область", - сообщил Комиссаров.По данным организаторов, в 2022 году Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится уже в 19 раз. Основной темой конкурса в этом году стало объявление президентом России Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России.

https://ria.ru/20220618/oae-1796443771.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, санкт-петербург, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")